Trotz furioser Aufholjagd: Wetzlar unterliegt Flensburg

In ausverkaufter Halle traf die HSG Wetzlar am Samstagabend in der Handball Bundesliga auf die SG Flensburg-Handewitt. Ohne Simon Pytlik, der wegen einer Augenverletzung ausfiel, wollte Flensburg mit einem Sieg weiter Anschluss an die Champions League-Plätze halten - musste aber zittern. Am Ende stand ein 30:31 (15:19) auf der Anzeigetafel.

12 Paraden und 46,2 Prozent von Kevin Møller sichern der SG Flensburg-Handewitt geradeso den Sieg in Wetzlar. IMAGO/Oliver Vogler