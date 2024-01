Wettsünder Toney vor Rückkehr - und Wechsel? "Ich will zu einem Topklub"

Die achtmonatige Sperre wegen Wettvergehen hat Ivan Toney (27) abgesessen. Seinem Klub Brentford will er die gehaltene Treue eigentlich zurückzahlen - oder doch nicht?

Erling Haaland, Harry Kane, Ivan Toney. So las sich in der Saison 2022/23 die Torschützenliste der Premier League. Die ersten beiden knipsen auch in der neuen Spielzeit nach Belieben, der Dritte im Bunde stand noch keine einzige Minute auf dem Rasen.

Im zurückliegenden Mai wurde der 27 Jahre alte Toney, Stürmer des FC Brentford, wegen Verstößen gegen geltende Wettregeln für acht Monate gesperrt. Nun hat der Engländer seine Sperre abgesessen - und Großes vor.

Gegenüber "Sky Sports" äußerte der Stürmer, der am Samstag für das Heimspiel gegen Nottingham Forest in Brentfords Spieltagskader zurückerwartet wird, sogleich spannende Wechselabsichten. "Ich möchte für einen Topklub spielen", so Toney, "das ist offensichtlich. Jeder will doch für einen Topklub spielen, um Titel konkurrieren und all diese Dinge."

Arsenal und Chelsea hätten Bedarf

Verglichen mit noch gar nicht so lang zurückliegenden Aussagen des starken Abschlussspielers (32 Tore in 64 Premier-League-Spielen für Brentford) ist das eine ziemliche 180-Grad-Wende. "Jeder weiß, was für ein familiärer Klub Brentford ist, sie sind unglaublich mit mir umgegangen. Ich kann ihnen gar nicht genug danken, ich habe einiges zurückzuzahlen", hatte es da noch geheißen. So schnell kann's gehen.

"Ob es schon im Januar so sein wird, dass ein Klub kommt und genug Geld zahlt, wer weiß das schon?", bietet sich Toney den gewünschten Topklubs ziemlich aktiv an - potenzielle Interessenten gäbe es ja. Allein schon in England, gar direkt in London. Sowohl der FC Arsenal als auch der FC Chelsea könnten einen klassischen Stürmer gebrauchen, der zuverlässig Tore garantiert. In der momentan wohl stärksten Liga Europas hat Toney das bewiesen. Englische Medien bringen ihn mit beiden Klubs in Verbindung.

"Um der Beste zu sein, musst du mit den Besten spielen - und gegen sie", erklärt sich der Rückkehrer. Klingt nach Lust auf die Champions League. "Wir wissen alle, dass Harry Kane einer der besten Stürmer der Welt ist, schon seit Jahren. Wenn ich Englands Nummer eins sein will, muss ich es mit ihm aufnehmen." Ivan Toney, der im März 2023 für die englische Nationalmannschaft debütierte, hat einiges vor.