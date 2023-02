Wettskandal in Österreich: "Unter anderem Geld aus dem Drogenhandel"

Die ersten Urteile zum Wettbetrug im österreichischen Fußball behandelten nur die Spitze des Eisbergs, wie zwei Ermittler im kicker-Interview erzählen. Denn hinter dem jüngsten Matchfixing-Skandal, der auch Bezugspunkte nach Deutschland hat, steckt eine internationale Tätergruppierung.

Franz Schwarzenbacher hat schon so manches gesehen in Sachen Sportbetrug. Der Leiter der "Integrity in Sports Uni" im Referat Organisierte Kriminalität im österreichischen Bundeskriminalamt war schließlich auch beteiligt an der schlagzeilenträchtigen Operation Aderlass, die für teilweise Aufklärung im Dopingsumpf sorgte. Derzeit befassen sich Schwarzenbacher und Karl Ornetsmüller, der Leiter des Büros zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, für das BKA stark mit Spielmanipulation.

Nach einem anonymen Hinweis aus Fernost untersuchten die Ermittler diverse Fußballspiele in der Alpenrepublik und wurden schnell fündig. Kürzlich gab es die ersten Urteile. Doch das ist nur der Anfang, denkt das Duo. "Dahinter steckt eine internationale Tätergruppierung, womit sich der Fall noch erheblich ausweiten könnte", erklärt Schwarzenbacher im kicker-Interview.

Herr Schwarzenbacher, Herr Ornetsmüller, kürzlich sind 19 Verdachtsfälle im Prozess um Wettbetrug im ÖFB-Cup, der Regionalliga Ost, der Wiener Liga und dem Burgenland-Cup verhandelt worden, 14 von 15 Verdächtigen sind schuldig gesprochen worden, wobei die Urteile noch nicht rechtskräftig sind. Ist das aus Ermittlersicht zufriedenstellend?

Franz Schwarzenbacher: Es handelte sich bei den Beschuldigten größtenteils um Spieler aus der 3. Liga, nicht vorbestraft und geständig. Ja, wir sind zufrieden, aber es sind noch weitere Spiele offen. Da sprechen wir von 60 bis 70 manipulierten Partien alleine in Österreich.

Das impliziert, dass nicht nur Österreich betroffen ist.

Schwarzenbacher: Das ist richtig, aber wir sind noch inmitten der Ermittlungen und können daher noch nichts Genaueres sagen.

Karl Ornetsmüller: Wir haben im Bundeskriminalamt die Ressourcen aufgestockt, weil der Aufwand sich nach und nach vergrößert hat. Da kommt noch einiges auf uns zu.

Klingt, als könne der Fall eine Dimension annehmen, wie man sie in Deutschland aus dem Fall Hoyzer oder den Bochumer Wettermittlungen von 2009 kennt?

Schwarzenbacher: Sagen wir es so: Dahinter steckt eine internationale Tätergruppierung, womit sich der Fall noch erheblich ausweiten könnte.

Sind auch Ligen oberhalb der von Ihnen genannten betroffen, also erste oder zweite Ligen in Europa?

Schwarzenbacher: In Österreich waren es eher untere Ligen, international sind auch höhere Spielklassen betroffen.

Wie lief die Manipulation ab?

Schwarzenbacher: Die Tätergruppierung hat sich in Österreich darauf spezialisiert, in kleine Klubs zu investieren. Sie steigen dort beispielhaft als Sponsoren ein und bringen Spieler, die in der Mannschaft für sie arbeiten. Meist ist es so: Die Hintermänner der Organisation haben im jeweiligen Land diverse Ansprechpartner, die vor Ort den gesamten Manipulationsprozess organisieren.

Bei organisierter Kriminalität (OK) und Wettmanipulation steckt oft auch Geldwäsche dahinter. Auch in diesem Fall?

Schwarzenbacher: Das kann ich bestätigen, es handelt sich unter anderem um Geld aus dem Drogenhandel.

Ornetsmüller: Deshalb macht es Sinn, das bei uns als OK-Ermittlern anzusiedeln, um weitere unserer typischen Bereiche abzugleichen. Bei uns im Bundeskriminalamt wurde 2009 eine Gruppe installiert, die sich nur mit dem Themenbereichen Sportbetrug, Doping und Matchfixing beschäftigt. Zum Beispiel auch mit dem Handel von Dopingmitteln, wir haben die Operation Aderlass gemacht. Seit 2011 befassen wir uns auch mit Matchfixing. Wir haben damals auch den Fall Kuljic und Taboga bearbeitet, der ebenfalls von einer internationalen Täterorganisation gesteuert wurde.

In Deutschland gibt es keine Schwerpunktermittlergruppe im Bereich Matchfixing, was Fachleute kritisieren. Hat sich diese Spezialisierung in Österreich rentiert?

Ornetsmüller. Ja, das zeigt sich alleine schon an der gewachsenen Personalstärke. Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Verbänden, denn die sind ja die Hauptgeschädigten.

Ich könnte mir vorstellen, dass eine intensivere Ermittlung im deutschen Bundesgebiet auch sinnvoll wäre. Franz Schwarzenbacher

Schwarzenbacher: Ich könnte mir vorstellen, dass eine intensivere Ermittlung im deutschen Bundesgebiet auch sinnvoll wäre. Grade in unserem aktuellen Fall hatten wir sehr viele Wettkonten, die in Deutschland eröffnet wurden. Das heißt nicht, dass dort Spiele manipuliert wurden. Aber es bedeutet, dass sich Menschen in Deutschland sehr mit Spielmanipulation beschäftigen.

Welche Rolle spielen Firmen wie Sportradar, die Wettquoten überwachen?

Schwarzenbacher: Wir kooperieren seit 2013 mit Sportradar, das hilft ganz gewaltig. Im aktuellen Fall kam eine anonyme Information aus Fernost zu uns, direkt ins Referat. Anfänglich klang das ein bisschen abenteuerlich. Die Anschuldigungen betrafen bestimmte Spiele und Personen. Unabhängig davon wurden die anonymen Informationen von Sportradar bestätigt und noch weitere Matches als manipulationsverdächtig erkannt. Das war der Einstieg in die Ermittlung.

Kennen Sie das Motiv des anonymen Informanten aus Asien?

Schwarzenbacher: Ich kenne diese Person bis jetzt nicht und möchte sie auch anonym belassen. Andernfalls würde unser Informant vermutlich gefährlich leben.

Wann kam der Hinweis und wie lange dauern solche Ermittlungen?

Schwarzenbacher: Die ersten Hinweise kamen im Mai, Juni 2021. Intensiv ermittelt haben wir ab August, im November gab es die ersten Zugriffe, weil das Beweismaterial ziemlich dicht war und wir zu diesem Zeitpunkt konkrete Beweise für 15 gefixte Matches hatten.

Wie viele Personen sind täterseitig involviert?

Schwarzenbacher: Mindestens 100. Keiner der Hintermänner platziert selbst und direkt seine Wetten, das funktioniert über dazwischengeschaltete Personen, über sogenannte Alias-Konten.

Verdachtsfall einer Kombiwette: Möglicher Gewinn von 1,3 Millionen Euro bei 160.000 Euro Einsatz

Weil im Bereich Spielmanipulation oft von asiatischen Wettbörsen die Rede ist: In Ihrem Fall wurde aber hauptsächlich über lizenzierte Anbieter aus der EU gesetzt, oder?

Schwarzenbacher: Nicht nur, die richtig großen Wetten gingen über Asien, wo die Nachverfolgung für uns nicht so leicht ist. Bei den Lizenzinhabern gibt es mittlerweile eine gute Zusammenarbeit mit den Betroffenen, sie haben ja ein Interesse an einer sauberen Branche. In Asien läuft ein großer Teil über nicht lizenzierte Anbieter. Das System funktioniert anders als in Europa, da platzieren Agenten die Wetten, die Nachvollziehbarkeit ist nicht so gegeben.

Sie reden von "richtig großen Wetten". Von welchen Summen sprechen wir da?

Schwarzenbacher: Wir hatten beispielsweise ein Drittliga-Freundschaftsspiel in Österreich, da haben sie 60.000 Euro Gewinn gemacht. Bei Meisterschaftsspielen haben wir einen Verdachtsfall einer Kombiwette: Zwei Spiele aus der dritten österreichischen Liga und eine Partie in Südamerika. Da wäre der Gewinn 1,3 Millionen Euro gewesen bei einem Einsatz von 160.000 Euro.

Und?

Schwarzenbacher: Das Spiel in Südamerika hat nicht funktioniert.

Wenn Sie sagen, Südamerika: Reicht der Arm der Täter wirklich so weit?

Schwarzenbacher: Ja, wir reden von einer internationalen Tätergruppierung. Wir sind im intensiven Austausch mit Europol, Interpol und mit Eurojust in Den Haag.

Schwarzenbacher: "Es wird auf Spiele gewettet, die teilweise gar nicht gespielt werden"

Sind Freundschaftsspiele mittlerweile häufiger betroffen als Pflichtspiele? Man liest immer wieder von Testspielen in Wintertrainingslagern im Ausland …

Schwarzenbacher: Es wird auf Spiele gewettet, die teilweise gar nicht gespielt werden. Im Tennis ist das sehr häufig der Fall. Wir hatten auch immer wieder verkaufte Spiele in Trainingslagern hier in Österreich, unsere Republik ist ja im Sommer sehr beliebt für viele internationale Klubs.

Was können Wettanbieter und Verbände tun, um das Business weniger manipulationsanfällig zu machen?

Ornetsmüller: Die meisten machen schon viel, haben große Integrity-Units und kooperieren gut mit uns. Natürlich gibt es auch Anbieter, die die Polizei nicht so gerne haben. Ganz vermeiden lässt sich das Thema leider niemals. Mit Liga und ÖFB haben wir eine super Zusammenarbeit.

Schwarzenbacher: Für uns ist wichtig, dass die Vereine der Sache mehr Aufmerksamkeit schenken.

Wie meinen Sie das?

Schwarzenbacher: Wir hatten einen österreichischen Drittligisten, zu dem kam ein Sponsor aus Südkorea, so eine Art asiatischer McDonalds. Der kommt zu uns in die Pampa als Sponsor und verspricht, eine Fußball-Akademie zu eröffnen - und die lokalen Funktionäre glauben das auch noch! Dabei hat das Ganze nur den Hintergrund: Manipulierende Spieler platzieren zu können.

Ornetsmüller: Die Klubs werden gezielt ausgewählt. Auf solche Vereine kommst du nicht, wenn du dich allein in Asien bewegst. Da sitzen hier spezialisierte Leute und schauen, welcher Klub vielleicht finanzielle Schwierigkeiten hat.