Wettlauf mit der Zeit: Packt's Casteels bis zum Bochum-Spiel?

Der VfL Wolfsburg hofft, im Abstiegskampf wieder auf Koen Casteels zurückgreifen zu können. Der Torwart verpasste die vergangenen vier Spiele wegen einer Schulterverletzung - und kehrte am Montag auf den Trainingsplatz zurück.

Es liegt gewiss nicht an Pavao Pervan, dass der VfL Wolfsburg in der Bundesliga die Kurve nicht kriegt. Der Vertreter des verletzten Koen Casteels sicherte im Debütspiel von Neu-Trainer Ralph Hasenhüttl den 2:0-Sieg in Bremen und war weitgehend chancenlos bei den darauffolgenden Niederlagen gegen Gladbach (1:3) und nun in Leipzig (0:3). Und doch hoffen die Niedersachsen auf die Rückkehr ihre Stammtorhüters - der am Montag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stand.

Es sind positive Bilder in diesen schwierigen Zeiten für den VfL. Casteels ist zurück auf dem Rasen, wegen einer Muskelverletzung in der Schulter verpasste er die vergangenen vier Spiele. Noch am Samstag äußerte sich VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz eher skeptisch bezüglich eines Comebacks des Torhüters am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Kellerduell mit dem VfL Bochum. "Die Probleme mit der Schulter waren so gravierend, dass er nicht trainieren konnte", schaute der 45-Jährige auf die vergangenen Wochen zurück und sagte mit Blick auf die Einsatzchancen am Wochenende: "Ich glaube es eher nicht."

Und doch geben die Wolfsburger die Hoffnung nicht auf. Nun wird es davon abhängen, wie die Schulter des Belgiers auf die erste Einheit mit Torwarttrainer Pascal Formann reagiert. Die nächsten Tage werden entscheidend sein beim Wettlauf mit der Zeit: Kann Casteels zur Wochenmitte ins Mannschaftstraining einsteigen, dann dürfte seiner Rückkehr zwischen die Pfosten am Samstag gegen Bochum nichts mehr im Wege stehen. Mit einem Sieg kann der VfL einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Eine Niederlage würde die Niedersachsen noch tiefer in den Abstiegssumpf reißen.