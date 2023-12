Wetterwende, Kunstrasen oder doch Absage? Eimsbüttel prüft alle Eventualitäten

Die anstehende Winterpause kommt für den Eimsbütteler TV höchst ungelegen, schien der Neuling nach zuletzt vier ungeschlagenen Partien in Folge schließlich in der Liga angekommen zu sein. Verständlich also, dass der ETV nun alles daran setzt, das letzte Heimspiel gegen Lohne über die Bühne zu kriegen.

Nachdem am Dienstag in Hamburg rund 20 Zentimeter Schnee fielen, fehlt beim Eimsbütteler TV ein wenig die Fantasie, wie am Sonntag die Partie gegen Blau-Weiß Lohne stattfinden soll. Am Donnerstag soll mit dem Blick auf die Wetterkarte zumindest eruiert werden, ob eine Verlegung von der Hagenbeckstraße auf den heimischen Kunstrasenplatz an der Hoheluft möglich ist. Dazu müsste es deutlich wärmer und regnerischer werden, denn Kunstrasenplätze dürfen in Hamburg nicht vom Schnee geräumt werden.

Der ETV würde das Fußball-Jahr gern auf dem Platz abschließen, am besten erfolgreich. Denn der als Oberliga-Dritter in die Regionalliga gerutschte Verein ist derzeit der beste Aufsteiger. Natürlich kann sich weder Trainer Khalid Atamimi noch sein Team für diesen "Titel" etwas kaufen, aber die sportliche Entwicklung ist angesichts der Mittel und Ansprüche sensationell. Schließlich kommt die Mannschaft quasi direkt aus der siebtklassigen Bezirksliga, spielte seitdem nie zwei Jahre in Folge in derselben Liga.

Der Abstieg ist mittelfristig eingeplant

Das könnte auch in der Saison 2024/25 erneut der Fall sein, denn der Abstieg ist beim ETV in der mittelfristigen Entwicklung eingeplant. Der Pfad des Amateurfußballs wird nicht verlassen - allerdings in der Hoffnung, dass sich einzelne Talente Richtung Profifußball entwickeln. Bestes Beispiel ist aktuell Justin Njinmah, der bei Werder Bremen regelmäßig eingewechselt wird und bereits zwei Saisontore erzielte. Und Fabian Hürzeler, der als St. Paulis Trainer gerade das DFB-Pokal-Viertelfinale erreichte, stand vor eineinhalb Jahren noch im ETV-Trikot auf dem Platz und wohnte mit dem jetzigen ETV-Coach Khalid Atamimi in einer WG.

Atimimi war nach dem jüngsten 2:2 gegen Spelle-Venhaus hochgradig angefressen. Schon im Hinspiel hatte sein Team nach einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren. Diesmal kassierte der ETV den Ausgleich in der Nachspielzeit - und das in Überzahl, wobei Maurice Boakye noch einen Elfmeter verschoss. "Ich bin gerade so wütend und so angefressen, dass ich am liebsten jetzt noch ein Training ansetzen und die Jungs rumscheuchen würde", schimpfte der 32-jährige Headcoach. Mit den spekulativ fünf verschenkten Punkten gegen das Schlusslicht stünde der ETV momentan sogar auf dem rettenden Rang 13.

Insofern hat sich die Mannschaft überraschend gut entwickelt: Von den ersten neun Partien wurden acht verloren. Aus den zweiten neun Spielen holte der ETV elf Punkte - das ist durchaus Regionalliganiveau. Wenn man diese Entwicklung an einem Mann festmachen möchte, wäre dies Blerim Qestaj, der zu Saisonbeginn verletzt war und nun als Sechser eine Führungspersönlichkeit ist. Aber auch die Rück-Versetzung von Dominik Akyol auf die Mittelstürmerposition half: Er erzielte bereits sechs Tore.

Die weiteren Partien

Mehr zur Regionalliga Nord Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Wie viele Partien am Wochenende letztendlich wirklich stattfinden können, bleib abzuwarten. Auf dem Papier startet der 20. Spieltag am Freitagabend mit dem Duell zwischen der SV Drochtersen/Assel und dem Hamburger SV II.

Am Samstag stehen dann hauptsächlich die Profi-Reserven im Fokus. Hannover 96 II (gegen Kilia Kiel), Holstein Kiel II (gegen Weiche Flensburg) und St. Pauli II (gegen Spelle-Venhaus) haben allesamt vermeintliche Pflichtaufgaben gegen abstiegsbedrohte Teams vor der Brust. Ob der 1. FC Phönix Lübeck am Samstag in Jeddeloh antreten kann, hängt aktuell stark in der Schwebe. Nachdem der Buniamshof jüngst von der Stadt Lübeck bis zum Ende des Jahres gesperrt wurde, soll auch Lübecks letztes Auswärtsspiel des Jahres nahe an einer Absage stehen.

Mit dem Bremer SV, der am Sonntag den SV Meppen zu Gast gehabt hätte, hat sich nun die erste Mannschaft offiziell in die Winterpause verabschiedet. In Oldenburg könnte indes noch gespielt werden. Der VfB bekommt es mit dem TSV Havelse zu tun. Den Schlusspunkt des 20. Spieltages markiert der FC Teutonia Ottensen, der gegen Norderstedt den Anschluss zur Spitzengruppe wiederherstellen möchte.