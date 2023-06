Wetten in der eigenen Liga: NFL verhängt lange Sperren

In der kommenden NFL-Saison werden gleich drei Profis aufgrund einer Sperre nicht mit von der Partie sein. Grund dafür: Sportwetten in der eigenen Liga.

Acht Monate. So lang fiel die Sperre des englischen Fußballers Ivan Toney vom FC Brentford aus, weil er gegen die Wettregeln des englischen Verbands verstoßen hatte. In der NFL hat es nun gleich drei Profis noch härter erwischt. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, werden Isaiah Rodgers und Rashod Berry von den Indianapolis Colts sowie der aktuell nicht unter Vertrag stehende Demetrius Taylor "bis auf Weiteres" gesperrt - mindestens aber die kommende Spielzeit.

Indianapolis greift durch

Grund dafür sind Wetten des Trios auf Spiele der Liga, in der sie selbst aktiv sind. Ein Fehltritt, der für die beiden Colts schwerwiegende Folgen hat: Wie das Franchise aus Indiana bekanntgab, trennte man sich nach den Sperren von Rodgers und Berry. Glimpflicher ist derweil Nicholas Petit-Frere von den Tennessee Titans davongekommen. Der Offensive Tackle wird wenigstens die ersten sechs Spiele der kommenden Saison verpassen. Er hatte auf dem Vereinsgelände der Titans in Sportarten jenseits der NFL gewettet.