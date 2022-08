Wette auf die Zukunft: Die Gründe für Bayerns neue Transferstrategie

Der FC Bayern verpflichtet neuerdings verstärkt Ausnahmetalente - für viel Geld. Bei Alphonso Davies und Jamal Musiala ging der Plan auf, bei Tanguy Nianzou nicht. Die Gründe für diese Strategie.

Der Präsident des FC Bayern genehmigt sich schon ein höchst positives Fazit, obwohl die sommerliche Wechselphase noch jeden Personalaustausch erlaubt. Doch in München ist die große Arbeit längst getan. "Diese Transferperiode lief wirklich überragend gut für uns", sagt Herbert Hainer und begründet: "Wir haben nicht nur genau die Spieler, die wir für die einzelnen Positionen punktuell haben wollten, bekommen; sondern es ist jetzt die Mannschaft für die Zukunft. Die Struktur, der Altersschnitt und die Mischung passen."

Der Vereinschef nennt die Namen Alphonso Davies (21), Jamal Musiala (19) oder Ryan Gravenberch (20), wenn er sagt: "Bei uns wächst schon jetzt die nächste Generation heran." Mathys Tel (17) gehört ebenso zu dieser Gruppe knapp Ü 20 oder U 20, um die sich die Münchner neuerdings verstärkt bemühen, wenn diese Jungs zur Elite der Höchstbegabten zählen. "Der Plan ist, dass wir junge Spieler mit sehr großem Potenzial verpflichten und entwickeln, damit unser Kader immer stark genug ist für unsere Ziele", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dessen Vertrag jüngst bis 2026 verlängert wurde. Geachtet werde "auf den internen Konkurrenzkampf, die Positionsflexibilität, die Altersstruktur und das Wertmanagement des Kaders".

Der Plan dahinter ist so mutig wie strategisch richtig. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Das Grundprinzip eines jeden Einkaufs stellt beim Rekordmeister der angestrebte Erfolg dar. "Wir bauen nicht nur an einer Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann", sagt Salihamidzic, "wir wollen dem Klub auch entwicklungsfähige Spieler bringen, die den Wert des Kaders steigern sollen." Bei Davies und Musiala ist diese Idee bestens aufgegangen, sportlich wie finanziell.

Der mittlerweile zum 15-maligen deutschen Nationalspieler beförderte Musiala kam 2019 mit 16 Jahren vom FC Chelsea. Den Kanadier Davies holten die Bayern zum 1. Januar 2019 als 18-Jährigen für damals wuchtige zehn Millionen Euro aus der Major League Soccer. Beide wurden schon vor ihrem 20. Lebensjahr feste Größen im Profiteam. Hainer lobt zu Recht die "phänomenale Entwicklung" dieser zwei Jungprofis, sodass sie heute "einen x-fach höheren Marktwert" haben.

Der "New Gen" folgt bereits die "Next Gen"

An einen lukrativen Verkauf ist selbstverständlich bei keinem der beiden gedacht. Davies' Anstellung gilt bis 2025, Musialas bis 2026. Beide bedeuten die langfristige Zukunft nach der kurz- und mittelfristigen Gegenwart, die vor allem die Ü-30er Manuel Neuer und Thomas Müller sowie die Mittzwanziger Kingsley Coman (26), Serge Gnabry (27), Leon Goretzka (27), Lucas Hernandez (26), Joshua Kimmich (27) und Leroy Sané (26) prägen sollen. Es ist die beim FCB so bezeichnete "New Gen", der inzwischen schon die "Next Gen" folgt.

In diesen Kreis wurde vor dieser Saison neben dem Mittelfeldspieler Gravenberch der Stürmer Tel aufgenommen. Für Gravenberch zahlten die Münchner einen Grundbetrag von 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam, für den Stürmer Tel 20 Millionen (plus mögliche 8,5 Millionen Boni) an Stade Rennes.

Gravenberch, der für die Niederlande in zehn Länderspielen sowie für Ajax in 14 Champions-League-Einsätzen je einen Treffer erzielte, dazu sieben in 72 Partien der Eredivisie, lobpreist Salihamidzic als "eines der größten Talente im Mittelfeld". Bei ihm sei es "nur eine Frage der Zeit, bis er sich durchgesetzt hat".

In der Branche wird diese Einschätzung geteilt, auf seiner zentralen Mittelfeldposition sei Gravenberch einer der verheißungsvollsten Nachwuchsfußballer Europas. Erste Eindrücke im Training bestätigen dieses Urteil. Gravenberch, dessen Stil an Paul Pogba erinnert, ist robust, mit seinen langen Beinen erobert er Bälle, seine Pässe sind präzise.

Tel: Teuer, aber talentiert

Geradezu hymnische Loblieder ließen die FCB-Oberen über Tel durch die Fußballwelt schallen. Trainer Julian Nagelsmann meinte bei Tels Vorstellung gar, dass der junge Mann "einer der besten Stürmer werden" und wie Robert Lewandowski "eines Tages 40 Tore pro Saison schießen" könne. Hört, hört! Da muss in den kommenden Jahren ein kräftiges Echo zurückdröhnen.

Noch ist Tel ein Azubi. In Rennes wurde er bei den Profis 2021/22 zehnmal für addiert lediglich 77 Minuten auf das Feld geschickt - und blieb ohne Tor. Dennoch sagt Matthijs de Ligt, im Training regelmäßig sein Gegner, zum kicker, dass dieser Kollege "echt gut" sei. "Man sieht, dass er ein riesiges Talent ist, dass er eine gute Technik hat, schnell und abgezockt vor dem Tor ist."

De Ligt erkennt "tolle Anlagen" und sagt: "Klar wird er sich noch entwickeln, weil er halt sehr jung ist." Er spricht aus Erfahrung. Wenn er sich, damals 17-jährig, mit seiner heutigen Verfassung vergleiche, "liegen Welten dazwischen".

Die sportlich Verantwortlichen in München ließen Tel eine lange Zeit beobachten. Das Ergebnis des Scoutings ergab eine äußerst positive Prognose. "Mathys ist im Sturm eines der größten Talente und vorne vielseitig einsetzbar: in der Spitze, auf den Seiten", sagt Salihamidzic. "Er hat einen Superschuss, alle Qualitäten." Der Bayern-Vorstand klingt begeistert. Er ist es. "Und wenn ich merke, dass wir einen solchen Spieler bekommen können, bin ich zu einem Transfer bereit."

Selbst wenn er sehr teuer ist. Somit gewagt. "Der Plan dahinter ist so mutig wie strategisch richtig", betont der in diesen Personalfragen Erstverantwortliche im Klub. "Eine Investition in einen so jungen Spieler ist immer auch eine Wette." Doch bei Tel vereine alle FCB-Entscheider "das Gefühl, dass er ein richtig guter Spieler wird".

Hoffnungen mit Nianzou nicht erfüllt

Eine derartige Überzeugung veranlasste die Bayern 2020 zur Anstellung Tanguy Nianzous (20), die als Coup gefeiert wurde, weil Paris Saint-Germain ein vermeintlich wertvolles Talent ablösefrei abgeluchst worden war. "Es war auch mutig, Nianzou zu holen", räumt Salihamidzic ein. "Er ist einer der besten Abwehrspieler seines Jahrgangs überhaupt."

Der Nachweis auf dem Platz erfolgte nicht. Also beschlossen die Bayern, ihn für rund 20 Millionen Euro weiterzureichen - allerdings inklusive Rückkaufrecht (60 Millionen). Für Salihamidzic ist diese Personalie noch nicht erledigt. Sollte sich Nianzou, ein Innenverteidiger und Sechser, beim FC Sevilla entsprechend weiterbilden, "kann er für uns wieder eine Option werden". Vorerst spricht der FCB-Macher von einer "Win-win-win-Situation, positiv für die beiden Klubs und den Spieler".

Ein Verkaufsverein sind und werden wir nicht. Bayern-Präsident Herbert Hainer

Es werde immer wieder "Fälle von Spielern geben, die sich beim FC Bayern nicht durchsetzen", sagt Hainer. Der Vereinschef freut sich über den wirtschaftlichen Profit von zunächst rund 40 bis 50 Millionen Euro in diesem Sommer, die der Verkauf der in München aus- und per Ausleihpraktikum fortgebildeten Nianzou, Chris Richards und Joshua Zirkzee bringt. Marc Roca (für 15 Millionen zu Leeds) und Omar Richards (für 10 Millionen zu Nottingham) sind weitere Namen, die München als Zwischenstation durchliefen und immerhin ein finanzielles Plus ergaben. Sportlich blieben sie ein netter Versuch.

"Ein Verkaufsverein sind und werden wir nicht", betont Hainer. Zwar verpflichte der deutsche Primus "inzwischen häufiger als früher jüngere Spieler", aber nur, wenn sich einer nicht durchsetze, "werden wir Optionen wie einen Wechsel prüfen". Die primäre Absicht sei "immer, die besten Spieler für den FC Bayern zu verpflichten, sie zu entwickeln und langfristig zu halten". Leihgeschäfte und künftig Kooperationen mit Erstligisten im Ausland - sie werden intern als weiteres Modell diskutiert - nennt der Präsident "interessante Optionen".

Wanner soll weiteres Musterbeispiel werden

Paul Wanner, bis zum 23. Dezember dieses Jahres 16 Jahre jung, soll ein weiteres Musterbeispiel für einen gezielten Aufbau werden. Anders als beim Mittelfeldzehner Gabriel Vidovic (18, in Arnhem geparkt) scheidet bei diesem Ausnahmetalent ein Verleih aus; vorerst jedenfalls. "Paul bleibt", stellt Salihamidzic klar, "wir halten viel von ihm."

Der Zehner, der zudem links verteidigen kann - welch seltene Kombination! -, soll als Mitglied des Profikaders zusätzlich über die U 19 oder U 21 im Wettkampf gestärkt werden. "Er hat alle Voraussetzungen, ein guter Spieler bei uns zu werden", sagt Salihamidzic und verortet Wanner bei "unseren jungen Wilden", zu denen er auch den Rechts-/Linksverteidiger Josip Stanisic (22) rechnet, ja sogar den bei Juventus Turin für 67 Millionen Euro abgelösten Verteidiger Matthijs de Ligt, der Mitte August erst 23 Jahre wurde.

Wir wollen und können keine hundert Millionen zahlen. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Schließlich bezieht Salihamidzic noch Alexander Nübel (25) in die FCB-Generation für die Zeit ein, die Mitte der 2020er Jahre beginnen wird. Der Torhüter, bis Juni 2023 nach Monaco entsandt, kam 2020 gratis aus Schalke.

"Wir wollen und können keine hundert Millionen zahlen", sagt Salihamidzic. "Deshalb machen wir auch diese Wetten auf die Zukunft." Und wenn es - wie in den vergangenen Jahren - gelinge, "diese herausragenden Talente" zu verpflichten, sei die Chance, so Salihamidzic, "sehr groß, dass wir einen Spieler entwickeln, der ein internationaler Topmann wird".

Schon die Altersstruktur der aktuellen Belegschaft findet der Sportvorstand der Münchner "super". Sein Chef pflichtet ihm bei. "Wir haben eine junge Mannschaft, die in den kommenden Jahren in dieser Formation zusammenspielen kann", sagt Hainer. "Auch wenn wir die eine oder andere Justierung vornehmen werden, so steht doch das Gerüst."