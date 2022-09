"Wettbewerbsverzerrung": Tedescos Kritik an der Transferperiode

Peter Gulacsi kehrt ins Leipziger Tor zurück, Josko Gvardiol hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Dennoch übte Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz Kritik.

RB Leipzig kann im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt wieder auf Torhüter Peter Gulacsi zurückgreifen. Dies gab Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt. Der Kapitän hatte wegen Adduktorenbeschwerden die Bundesliga-Spiele bei Union Berlin und gegen den VfL Wolfsburg sowie das Pokalspiel gegen FC Teutonia Ottensen verpasst.

Tedesco kann somit nicht nur wieder auf seinen Stammkeeper setzen, sondern auch weiterhin auf Josko Gvardiol - der Kroate hat seinen Vertrag in Leipzig vorzeitig verlängert.

Klostermann fehlt länger als gedacht

"Ich bin sehr zufrieden, wir haben einen richtig guten Kader", urteilte Tedesco über die Transferaktivitäten im Klub, die im Laufe des Donnerstags mit der Ausleihe von Innenverteidiger Abdou Diallo (Paris St. Germain) abgeschlossen werden soll. Damit soll die Lücke geschlossen werden, die sich durch die schwere Syndesmose-Verletzung von Lukas Klostermann auftat. Der Nationalspieler wird vermutlich deutlich länger ausfallen als ursprünglich angenommen, wie Tedesco durchblicken ließ: "Klosti wird uns noch Monate fehlen, und ich sage bewusst Monate."

Kritik übte Tedesco, dass die Transferperiode so spät endet. Dies führe zu einer "Wettbewerbsverzerrung", bemängelte der Coach und führte als Beispiel den Abgang von Stuttgarts Torjäger Sasa Kalajdzic an. "Die ersten drei Gegner mussten gegen Kalajdzic verteidigen, der Rest nicht", so Tedesco, der mit seinem Team zum Saisonauftakt beim VfB nur 1:1 spielte.