Wettbewerbsverzerrung? Saveljev strebt bei Abstieg weiter Klage an

Die Niederlagen reißen nicht ab, die Spiele werden weniger. Der Abstieg aus der DEL rückt für die Krefeld Pinguine somit näher. Klubboss Sergey Saveljev will in diesem Fall allerdings klagen - und ist derzeit auch sonst umtriebig.

In Krefeld in vielen Rollen aktiv: Klubchef Sergey Saveljev. IMAGO/Zink

Die Spieler verzweifeln, die Fans unzufrieden, der Boss will klagen: Der drohende Abstieg aus der DEL vergrößert die Probleme bei den Krefeld Pinguinen immer mehr. Nach vier Pleiten mit 25 Gegentoren ist die Hoffnung auf die sportliche Rettung des Ex-Meisters fast auf null gesunken. "Das Glück kommt vielleicht dann hoffentlich so schnell wie möglich irgendwie zu uns", meinte Verteidiger Dominik Tiffels nach dem 1:5 gegen die Grizzlys Wolfsburg vor nur noch 1.000 Zuschauern bei "MagentaSport". Sein Versuch einer Durchhalteparole misslang ebenso wie das Bemühen auf dem Eis, mit einer Rumpftruppe irgendwie konkurrenzfähig zu sein.

Schon sechs Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenletzten nur noch sechs Spiele vor Schluss auf den direkten Konkurrenten Schwenninger Wild Wings, der das leichtere Restprogramm hat. Auch der entscheidende Punktequotient, weil nicht alle Klubs nach als Rettungsanker gerät damit immer mehr außer Reichweite.

Saveljev strebt Klage wegen Wettbewerbsverzerrung an

Saveljev will in jedem Fall juristisch gegen den drohenden Gang in die DEL2 vorgehen. Eine "Klage wegen Wettbewerbsverzerrung" kündigte er noch einmal am Donnerstag an, der Krefelder Abstieg wäre "der größte Fehler in der DEL-Geschichte", die Saison sei "nicht fair" gewesen. Seine Argumentation ist, dass bei den Quarantäne-Anordnungen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. "Das ist kein sportlicher Wettbewerb", sagte der Multifunktionär den "Eishockey News": "Es geht darum: Wer hat bessere Connections zum Staat, zu den Gesundheitsämtern?"



Der 25-jährige Lette, der vor der Saison in einer Umfrage sogar vom Meistertitel redete, wehrt sich mit allen Mitteln, den wahrscheinlichen Abstieg des deutschen Meisters von 1952 und 2003 zu akzeptieren. Saveljev selbst war in seiner kurzen Zeit in der Seidenstadt seit Oktober 2020 unter anderem bereits Geschäftsführer und Sportlicher Leiter. Die komplette Geschäftsstelle hat er ausgetauscht.

3,5 Millionen Euro Finanzspritze ohne Erfolg

Auch hinter Spielerbank gibt er mittlerweile wie ein Chefcoach die Anweisungen, Trainer Igor Zakharkin, als langjähriger Assistent bei der russischen Nationalmannschaft ein ausgewiesener Fachmann, schaut zu und sagt, er sei "für jede Hilfe dankbar". Im Training läuft Saveljev, der Tausendsassa, notfalls auch mal als Verteidiger oder Torhüter auf.



Vor allem ist er aber der Investor, der die Pinguine nach dem endlosen Streit mit dem russischen Geldgeber Mikhail Ponomarev mit einer Finanzspritze von 1,2 Millionen Euro über eine Schweizer Firma am Leben hielt. Inzwischen hat Savaljev, dessen Frau Anteilseignerin eines Pharmaunternehmens in Lettland ist, nach eigenen Angaben 3,5 Millionen in den Klub gesteckt. Dennoch droht der Abstieg, falls dieser nicht doch überraschend noch vermieden werden kann - wenn nicht sportlich, dann vielleicht juristisch.