Westfalia Rhynern ist neuer Zweiter - Wattenscheid 09 mit Zittersieg in Dortmund

Von Platz eins bis fünf kann in der Oberliga Westfalen noch jeder aufsteigen. Während Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn und der neue Zweite SV Westfalia Rhynern auf fremden Plätzen hoch gewannen, brauchte die SG Wattenscheid 09 beim ASC Dortmund gegen Ende hin die zweite Luft.

Stark in Gegners Strafraum: Der SV Westfalia Rhynern (weiß) holte bei den Sportfreunden Siegen einen 5:1-Auswärtssieg. IMAGO/Rene Traut

Dem 1. FC Kaan-Marienborn konnte am Sonntag keiner das Wasser reichen, die Nehrbauer-Elf machte beim TuS Erndtebrück das halbe Dutzend voll (6:1) und verteidigte die Tabellenführung. Doch an der Spitze geht es dennoch weiter eng zu.

Eng ist ein gutes Stichwort für die SG Wattenscheid 09, für die es beim ASC 09 Dortmund lange nicht nach einem Dreier aussah. Schon gar nicht nach neun Minuten, als Podehl die Dortmunder in Front brachte. Die SGW tat sich lange schwer, entdeckte in der zweiten Halbzeit aber ihren Kampfgeist und kam durch Schmitz daher verdient zum Ausgleich (62.)

In der Schlussphase waren die Wattenscheider dann doch obenauf, erst Lerche (81.), dann Casalino (83.) stellten auf 3:1, was sich aber keineswegs als sanftes Ruhekissen erweisen sollte, da West in der 86. Minute verkürzte und die letzten Minuten zu einem Nervenkrimi ausarteten. Doch die SGW brachte alle drei Punkte ins Ziel, während der ASC mit dieser Niederlage endgültig nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben wird.

Kandic antwortet für Gütersloh

Einen empfindlichen Dämpfer bedeutete die Punkteteilung im direkten Duell sowohl für den SC Paderborn II als für den FC Gütersloh. Beim 1:1 legte der Paderborner Nachwuchs vor, Tugbenyo brachte den Ball aus spitzem Winkel im Tor unter (15.). Dieser Vorsprung schmolz aber sehr schnell dahin, denn Kandic profitierte von einem Fehler im Aufbauspiel, zog aus 30 Metern sofort ab und Torwart Schulze, der etwas zu weit vor seinem Kasten stand, war machtlos (20.). Danach lieferten sich beide Aufstiegsanwärter ein ausgeglichenes Duell, Gütersloh warf in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne, nachdem Paderborns Ortmann Rot wegen eines überharten Foulspiels sah (87.). Doch der SCP II machte es defensiv richtig gut.

Das konnte man von der Abwehr des TuS Erndtebrück nicht behaupten. Gegen Primus 1. FC Kaan-Marienborn hielt 34 Minuten die Null, dann traf Hoffmann aus dem Gewühl für die Gäste. In der zweiten Halbzeit ging es dann dahin, auf Querpass von Tsuda schob Kyere das 2:0 ein (52.). Fünf Zeigerumdrehungen später traf Scheld zum 3:0, ehe er in Minute 60 Kyere auf die Reise schickte - 4:0. Tsuda (74.) und Mirroche (88.) taten noch etwas für das Torverhältnis, Inada traf in der 89. Minute für Erndtebrück.

Mit einem ähnlich donnernden Auswärtsauftritt hat sich der SV Westfalia Rhynern auf Platz zwei verbessert. Dabei galt es bei den Sportfreunden Siegen erstmal einen Rückschlag wegzustecken, Harrer netzte für den früheren Zweitligisten (5.). Aber schon mit dem 1:1 durch Probst in der 9. Minute waren die Verhältnisse wieder geradegerückt. Neumann (35.) und erneut Probst (38.) schossen den SV Westfalia zu einer 3:1-Pausenführung. Ein Sezer-Doppelpack (62./70.) rundete den Auswärtsauftritt von Ryhnern endgültig ab.