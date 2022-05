Westfalia Rhynern ist neuer Tabellenführer - Paderborn II deklassiert den ASC Dortmund

Da Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn im wegen eines Bus-Brandes verspätet angepfiffenen Spiels gegen Rheine nur einen Punkt holte, konnte der SV Westfalia Rhynern mit einem 5:1-Sieg gegen Erndtebrück vorbeiziehen. Souveräne Heimsiege erlebten auch die Fans des SC Paderborn II und der SG Wattenscheid 09.

Feuer will man im Zusammenhang mit Fußball eigentlich nur auf dem Platz sehen, doch das interessierte den Mannschaftsbus des FC Eintracht Rheine am Sonntag herzlich wenig. Er qualmte auf der Autobahn aus dem Motorraum. Die Folge: Die Partie bei Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn konnte erst zwei Stunden später angepfiffen werden, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Pünktlich startete das Heimspiel der SG Wattenscheid 09 gegen die Sportfreunde Siegen. Die SGW war sofort drin im Spiel, musste aber gegen dicht gestaffelte Sportfreunde enge Räume bespielen. Kurz vor der Halbzeit lag vielen der 1609 Zuschauer der Torschrei auf den Lippen, als Casalino den herausstürzenden Siegen-Torwart Thies überlupfte, der Ball zu Yesilova gelangte, der aus spitzem Winkel den Pfosten traf.

Casalino hatte offenbar Gefallen am Lupfen gefunden und setzte diese Technik in der 49. Minute gewinnbringend ein: Wieder lief er frei aufs Tor zu, wieder eilte Thies aus seinem Tor, doch diesmal ging der Ball rein - 1:0. Casalino war auch anschließend Dreh- und Angelpunkt seiner Wattenscheider, die kurz vor Schluss den Deckel draufmachten. Diesmal segelte ein Heber von Lerche ins Tor. Ein hochverdienter 2:0-Sieg, aber kein Vergleich zu dem, was mit dem SV Westfalia Rhynern und dem SC Paderborn II zwei Konkurrenten um den Aufstieg abbrannten.

Kalac dreht bei Paderborn II auf

Paderborns Reserve zerlegte den ASC Dortmund mit 8:0. Ein Tugbenyo-Kopfball nach einer Ecke gab den Startschuss für das Schützenfest (4.). Nach 22 Minuten zog Pululu ab, sein Schuss landete abgefälscht zum 2:0 im Tor. Die Gastgeber waren an diesem Nachmittag spielerisch mindestens eine Klasse besser und münzten das auch um. In der 37. Minute ließ Pululu mehrere Gegenspieler beinahe mühelos ins Leere laufen, seinen Querpass bugsierte Kalac über die Linie. Jener Kalac legte nach einem fatalen Ballverlust in der ASC-Defensive noch das 4:0 vor der Pause nach (40.). Auch die Pause änderte nichts an den Kräfteverhältnissen. Kalac blieb weiter auf Betriebstemperatur und jagte in der 51. Minute einen Flachschuss ins Eck - 5:0. U-19-Stürmer Biondic (72.), Tugbenyo (88.) und erneut Biondic (90.+1) peppten das Torverhältnis noch weiter auf.

Das kann sich noch als segensreich erweisen, da Westfalia Rhynern den TuS Erndtebrück mit 5:1 schlug und damit zwei Zähler und fünf Tore vor den Paderbornern liegt. Rhynern stellte schon kurz nach Anpfiff die Weichen auf Heimsieg, Sezer (9.) und Kleine (11.) netzten früh ein. Auch in der zweiten Halbzeit war Sezer ein entscheidender Faktor, sowohl das 3:0 in der 53. Minute als auch der Treffer zum 5:1-Endstand (85.) gingen auf sein Konto. Dazwischen trafen Tom Franke zum 4:0 und Inada zum 4:1.

Rhynern hat mit diesem Sieg übrigens die Tabellenführung übernommen, da Kaan-Marienborn am späten Sonntagnachmittag nur 2:2 gegen Rheine spielte. Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, dass der Tabellenführer komplett leer ausgeht, denn Hölscher (26.) und Kerelaj (32.) bescherten der Eintracht eine 2:0-Pausenführung. Doch die Käner durften sich schlussendlich dank Hoffmann (55.) und Waldrich (72.) zumindest über einen Punkt freuen, der im Aufstiegsrennen noch alle Möglichkeiten offenhält.

Yahkem trifft für Gütersloh

Für den FC Gütersloh ist hingegen der Regionalliga-Traum in weite Ferne gerückt. Nach starker Anfangsphase musste FCG-Torwart Peters gegen den SV Schermbeck in der 34. Minute hinter sich greifen. Özdemir jagte den Ball platziert unter die Latte. Beim Drängen auf den Ausgleich kam Illig zu einigen Abschlüssen, den Ausgleich markierte aber Yahkem, der in der 58. Minute SVS-Keeper Hester tunnelte. Beide Mannschaften schenkten sich danach nichts, Torszenen machten sich so rar. In der 89. Minute hatte Heisinger nochmal eine große Kopfballchance für Gütersloh, der Ball strich aber am Pfosten vorbei. Als Tabellenfünfter mit fünf Punkten Differenz zu Platz zwei und dem klar schlechteren Torverhältnis müsste schon viel passieren, dass Gütersloh noch zum XXL-Überholvorgang ansetzt.

Das nächste Highlight in dieser umkämpften Liga steigt bereits am Mittwoch, wenn sich der 1. FC Kaan-Marienborn und der SC Paderborn II im Nachholspiel gegenüberstehen.