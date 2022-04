Westfalia Rhynern dominiert Wattenscheid 09 - Vollsperrung verhindert Spitzenspiel

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn (2.) und dem SC Paderborn 07 II (1.) konnte nicht angepfiffen werden, weil der Schiedsrichter auf der Autobahn feststeckte. Auf den Plätzen dahinter hat sich derweil der SV Westfalia Rhynern zum ersten Verfolger aufgeschwungen. Gegner Wattenscheid 09 blieb am Sonntag hinter seinen Erwartungen zurück.

Keine Wetterkapriolen und auch kein Corona, sondern eine Vollsperrung auf der Autobahn führte zur Absage des Spitzenspiels zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem SC Paderborn 07 II. Der Schiedsrichter steckte im Straßenverkehr fest, ohne Aussicht auf baldiges Erscheinen auf der Anlage des FCKM.

Die zwangsweise Untätigkeit der beiden führenden Teams der Liga nutzte der SV Westfalia Rhynern, um bei einem absolvierten Spiel mehr auf zwei Punkte zu verkürzen. Der Treffer des Tages ging in der 57. Minute auf das Konto von Probst. Die Westfalia stellte in der eigenen Hälfte zunächst die Räume zu, erkämpfte den Ball und ging sofort in den Konter über, an dessen Ende Sezer in den Lauf von Probst legte, der von links in den Strafraum eindrang und traf. Wattenscheid fand vor 710 Zuschauern nie wie gewünscht statt und so avancierte Torhüter Staudt zum besten Nullneuner des Nachmittags.

Mit sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei darf auch noch der FC Gütersloh Gedanken an die Regionalliga anstellen. Das Heimspiel gegen den TuS Erndtebrück bot am Sonntag beste Fußball-Unterhaltung. Für den ersten Streich war Bartling in der 10. Minute verantwortlich, der Torwart Brammen aussteigen ließ und den Ball einschob. Erndtebrück glich mit seiner ersten gefährlichen Aktion in der 16. Minute durch Schardt aus. Doch zwölf Zeigerumdrehungen später schlug Bartling erneut zu, diesmal nach Querpass von Dantas. Aus dem Vorlagengeber wurde in Minute 33 der Torschütze, Dantas nahm am langen Pfosten eine Flock-Flanke direkt und erhöhte auf 3:1. Überlegene Gütersloher machten auch nach der Pause so gut wie alles richtig, Kandic traf zum 4:1 (53.). Das 5:1 erzielte zwar Kording (76.), doch mit wieviel Übersicht Bannink bei seiner Kopfballvorlage agierte, darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Beim TuS gelang Schardt im Gegenzug nach einem langen Ball der zweite Treffer, 2:5 aus Gästesicht. Erndtebrück war aber zu spät aufgewacht. Dass die Gäste Qualität haben, zeigte sich in der 88. Minute: Die FCG-Defensive konnte Dodic nicht aufhalten, der Sololauf wurde mit dem 3:5 belohnt. Mehr wäre aufgrund der Gütersloher Überlegenheit über weite Strecken des Spiels aber nicht verdient gewesen.

Mit einem 1:1 gingen der FC Eintracht Rheine und die Sportfreunde Siegen auseinander. Die ersten beiden Plätze sind nach menschlichem Ermessen für beide Kontrahenten nicht mehr zu erreichen. Mit dieser Absolutheit sollte man das aber nicht über den ASC 09 Dortmund sagen, der beim Sportverein Schermbeck 2:1 gewann und sieben Zähler hinter der Aufstiegszone steht. Podehl brachte die Männer aus dem Stadtteil Aplerbeck in der 58. Minute in Führung, der Ausgleich von Özdemir (66.) hielt zwölf Minuten, dann ging der ASC durch Horstmann erneut in Führung, was sich später als Siegtreffer entpuppen sollte.