Westfalenduell in Dortmund: BVB-Zweite empfängt den SC Preußen

Mit einem Westfalenduell in Dortmund wird die Drittliga-Tabelle am Dienstagabend ein Stück weit glatter gezogen. Das Spiel war im Dezember kurzfristig abgesagt worden, weil sich ein verdächtiger Gegenstand im Stadion Rote Erde befand.

Die Formel ist einfach: Steht Joel Grodowski in diesem Kalenderjahr auf dem Platz, trifft er auch. Zwei Partien verpasste der schnelle Stürmer des SC Preußen zuletzt, weil er sich eine Scharlach-Infektion eingehandelt hatte. Gegen Sandhausen kehrte er auf den Rasen zurück und traf - wie zuvor gegen Bielefeld und in Ingolstadt. Damit rettete der 26-Jährige den Münsteranern nach einer sehr überschaubaren ersten Halbzeit ein Remis - kicker-Note 2,5, Spieler des Spiels. Bei 100 Prozent, das gestand der Linksfuß, ist er nach der kurzen Auszeit noch nicht.

"Ich lag eine Woche flach, natürlich ist es da schwierig, reinzukommen." Neuling Münster tat sich aber insgesamt fast eine Stunde lang sehr schwer. Grodowski kommt auf zehn Saisontore, so viele gelangen ihm in Liga 3 noch nie. Am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) beim BVB II kann er 2024 nachlegen: viertes Spiel, viertes Tor?

Hettwer kassiert die nächste Rote

Der Gegner wird sich in diesem Nachholspiel - die Partie war Mitte Dezember wegen eines verdächtigen Gegenstandes im Gästeblock kurzfristig abgesagt worden - zu wehren wissen, tritt zumindest mit breiter Brust in diesem Spiel an. Denn der BVB II hat sich zur Mannschaft der Stunde gemausert: Durch den 3:1-Erfolg bei Viktoria Köln wuchs die imposante Serie der Schwarz-Gelben auf nunmehr acht Spiele ohne Niederlage. Bemerkenswert: Zum zweiten Mal in Folge punktete man dabei in Unterzahl, nach dem 1:1 zuletzt gegen Saarbrücken diesmal sogar dreifach. Der Platzverweis für Julian Hettwer (59., Notbremse) war bereits die dritte Rote Karte der Saison, hinzu kommen vier Ampelkarten.

Immerhin: "Wir können stolz sein, wie wir uns am Ende alle reingeworfen, die drei Punkte eingesammelt und uns in einen Lauf gespielt haben", fand Ole Pohlmann, der seine starke Leistung mit einem Gala-Tor zum 3:1 krönte (kicker-Note 2,5), "wenn wir es in den nächsten Wochen schaffen, den Platz mit elf Mann zu verlassen, macht es noch mehr Spaß."

Neben Hettwer werden gegen Münster auch noch Roggow und Michel gesperrt fehlen, hinzu kommen einige verletzte Akteure, die in diesem westfälischen Vergleich nicht mitwirken können.