Doppelpack von Reus und Besong: BVB gewinnt ersten Test gegen Rhynern

Am Mittwochabend stand für Borussia Dortmund das erste Testspiel der Sommervorbereitung an. Die Pflichtaufgabe gegen Westfalia Rhynern löste der Vizemeister souverän.

Traf per Volley zum 1:0: Marco Reus. IMAGO/eu-images

Mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft trat der BVB zum Testspiel beim Oberligisten Westfalia Rhynern an. Im ersten Durchgang agierten mit Keeper Meyer, Meunier, Süle, Reus und Hazard nur fünf Spieler, die dauerhaft zum Erstliga-Kader zählen. Zudem saßen Hummels, Duranville und Morey zunächst auf der Bank. Erwähnenswert: Die Kapitänsbinde, die Reus zu dieser Saison abgegeben hatte, trug Verteidiger Süle.

Bei Temperaturen über 30 Grad begann die Partie im Westfalia-Sportpark schleppend. Der Fünftligist zog sich weit zurück und überließt dem BVB den Ball. Nach zwölf Minuten eröffnete Reus nach einer Flanke von Hazard den Torreigen, wenig später erhöhte der 34-Jährige sehenswert auf 2:0 (24.). Dortmund war klar überlegen, viele Chancen spielte sich der Favorit aber nicht heraus. Zudem musste Meunier in Minute 36 nach einem der wenigen Angriffe der Hausherren in höchster Not auf der Linie klären (36.). Kurz vor der Pause traf dann Youngster Rijkhoff zum 3:0-Halbzeitstand (43.).

Zum zweiten Durchgang tauschte Edin Terzic auf acht Positionen durch, nur Papadopoulos, Bueno und Pohlmann blieben 20 Minuten länger auf dem Platz - die Kapitänsbinde trug nun Hummels. Nach einem frühen Ballgewinn stellte Besong nach 52 Minuten auf 4:0, kurz darauf schnürte das aus Nürnberg zurückgekehrte Eigengewächs auf Vorlage von Duranville seinen Doppelpack (67.).

Kein Ehrentreffer für Rhynern

Dem Fünftligisten bot sich die Chance auf den Ehrentreffer, Sezer setzte einen Foulelfmeter aber links neben das Tor (74.). Auf der anderen Seite machte Blank das halbe Dutzend voll (85.), Aning markierte gegen den nun müden Außenseiter den 7:0-Endstand (85.).

Das nächste Testspiel bestreitet der BVB am 19. Juli (18 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen.