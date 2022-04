Westbrook tritt gegen Vogel nach: "Weiß nicht, was sein Problem war"

Es war nicht die Saison der L.A. Lakers und auch nicht die von Russell Westbrook. Woran lag es? Vielleicht am Trainer? Von "Russ" gab es nun deutliche Worte an seinen Ex-Coach.

Nach einer miserablen Saison samt verpassten Play-offs trennten sich die Lakers von Coach Frank Vogel. Geht es zumindest nach Westbrook, war das nicht unbedingt eine falsche Entscheidung. "Ich denke, es ist unglücklich, um ehrlich zu sein, denn ich hatte nie Probleme mit irgendeinem Trainer vorher", sagte die Nummer 0 der Lakers und trat dann gegen seinen Ex-Coach nach: "Ich weiß nicht, was sein Problem mit mir war oder warum wir nie eine Bindung aufbauen konnten."

Im Sommer kam Westbrook aus Washington nach Los Angeles und sollte zusammen mit LeBron James und Anthony Davis eine neue Big Three bilden. Aber dazu kam es nie. Das lag zum einen natürlich an den Verletzungen von "AD" und dem "King", denn so konnten sie sich nicht einspielen. Zum anderen gehört auch zur Wahrheit, dass Westbrook nicht an seine Leistungen der letzten Jahre anknüpfen konnte und eine schwache Saison spielte.

Alles in allem führte das zum Scheitern und sogar zum Super-Gau, denn das Erreichen der Play-offs war natürlich sicher einberechnet. Geht es nach Westbrook, hat er bei der Franchise aus Kalifornien nie wirklich eine Chance bekommen. "Als ich im Sommer hierherkam, habe ich nicht wirklich die Gelegenheiten bekommen, das zu tun, was ich in der Lage bin für ein Team oder eine Organisation zu tun. Es gab keine faire Chance", so der 33-Jährige.

Gerüchte nerven Westbrook

Auch räumte Westbrook mit Storys auf, die es immer wieder über ihn gab. "Die berühmten Geschichten, die aus irgendwelchen 'Quellen' aufkamen, sei es über meine Beziehung zum Staff, oder zu Frank, oder zu den Fans - sie sind alle kreiert und einfach nicht wahr", stellte "Russ" klar. "Ich musste ständig dagegen ankämpfen."

Auf Nachfrage, eine solche Geschichte im Detail zu nennen, wollte der Aufbauspieler nichts sagen. "Nein, kann ich nicht. Ihr kennt die Beispiele. Ich will keine Details offenlegen, welche Story oder wer sie warum geschrieben hat. Das ist sinnlos. Es ist auch egal, denn es ist einfach nicht wahr."

Spieleroption von 47 Millionen

Klingt alles irgendwie nicht so, als würde die Beziehung zwischen Westbrook und den Lakers noch eine Liebesbeziehung werden. Wie es weitergeht, liegt größtenteils in der Hand des Spiels, denn die Nummer 0 hat eine Spieleroption für die kommende Saison in Höhe von 47 Million Dollar. Schwer vorstellbar, dass auf dem freien Markt ein Verein so viel für den Aufbauspieler zahlt. "Ich werde eine Entscheidung treffen, deswegen heißt es ja auch Spieleroption", will sich Westbrook noch nicht in die Karten schauen lassen.