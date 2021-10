Westbrook fliegt bei Lakers-Blamage - Fast alle Favoriten patzen

Der Auftakt in die neue NBA-Saison verläuft für viele Titelaspiranten holprig. Die Los Angeles Lakers blamierten sich am Mittwoch. Ein Überblick.

Von allen Facetten, die diese Lakers-Pleite in Oklahoma City am Mittwoch (Ortszeit) zu bieten hatte, war der Feldverweis für Russell Westbrook Sekunden vor Schluss bei seiner bejubelten Rückkehr an alte Wirkungsstätte nicht mal die bitterste. Los Angeles, das den schlechten Saisonstart zuletzt mit zwei Siegen am Stück ausgeglichen hatte, verspielte bei den Thunder, die bis dato alle vier Spiele verloren hatten, einen 26-Punkte-Vorsprung. Das hat es seit 25 Jahren nicht gegeben.

Erneut traten die Lakers ohne den wegen Knöchelproblemen pausierenden LeBron James an, erneut fing Co-Star Anthony Davis den Verlust mit 30 erzielten Punkten gut auf. Westbrook allerdings, der im OKC-Dress einst MVP wurde, leistete sich neben 20 Zählern auch satte zehn Turnover. "Das war mein Fehler", erklärte er nach dem Spiel. "Die Niederlage geht auf mich." In Abschnitt zwei brachen die Lakers ein und kassierten am Ende eine 115:123-Pleite - beim bis dato schlechtesten Team der Liga.

Nets, Bucks, Suns: Die Favoriten patzen regelmäßig

So richtig scheint noch kein Team Lust auf die Regular Season zu entwickeln. Neben den Los Angeles Lakers kassierten am Mittwoch auch die Brooklyn Nets (93:106 gegen Miami), die Phoenix Suns (107:110 gegen Sacramento) oder die Los Angeles Clippers (79:92 gegen Cleveland) jeweils schon ihre dritte Niederlage. Und Titelverteidiger Milwaukee brachten beim 108:113 gegen Minnesota auch 40 Punkte von Giannis Antetokounmpo wenig. Die Bucks stehen immerhin noch bei einer 3:2-Bilanz.

Bei den Boston Celtics erwischte Dennis Schröder von der Bank kommend einen guten Arbeitstag (22 Punkte), verhindern konnte der Braunschweiger die 107:116-Niederlage gegen Washington aber nicht. Auch Franz Wagner steuerte wie zuletzt 15 Zähler für die Orlando Magic bei, erneut ging das Team aus Florida jedoch als Verlierer vom Parkett (111:120 gegen Charlotte).