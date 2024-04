West Hams Personalsorgen: Nicht nur Top-Stürmer Bowen fällt gegen Bayer aus

Bayer 04 Leverkusen spielt eine Saison der Träume. Nun aber will West Ham United in der Europa League den Spielverderber geben, muss das aber ohne seinen besten Torjäger machen.

In der Liga belegt West Ham sechs Spieltage vor Schluss Platz sieben - und hat keine sonderlich rosigen Aussichten, sich für die Champions League zu qualifizieren. Theoretisch besteht aber die Chance, die Königsklasse durch den Gewinn der Europa League zu erreichen. Dafür müssten die Hammers im Viertelfinale zunächst aber Bayer Leverkusen ausschalten.

Keine leichte Aufgabe, wie Kapitän Kurt Zouma mit Blick auf die unglaubliche Ungeschlagen-Serie der Werkself von 41 Pflichtspielen in Folge weiß. "Das könnte die bisher schwierigste Aufgabe werden. Sie haben schon lange nicht mehr verloren, und wir wissen, wie gut sie in dieser Saison gespielt haben." Der 29-Jährige gibt sich dennoch zuversichtlich, auch weil "wir wissen, welche Qualitäten wir haben."

In diesem Zusammenhang verweist Zouma auf das Achtelfinalduell gegen den SC Freiburg, den man nach einem 0:1 auswärts dank einer 5:0-Gala im Rückspiel aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Gegen die Breisgauer sah Edson Alvarez seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb und wird deshalb nun gesperrt fehlen. Der Mexikaner ist dabei nicht der einzige prominente Ausfall, den Trainer David Moyes zu verkraften hat.

Moyes' Personalsorgen

Auch Mittelfeldspieler Kalvin Phillips fällt verletzt aus, doch viel schwerwiegender dürfte der Ausfall von Jarrod Bowen wiegen. Der 28-Jährige ist mit 15 Liga-Treffern der Top-Torjäger der Londoner und hatte auch gegen Freiburg mit einem Tor sowie einer Vorlage geglänzt.

"Jarrod ist nicht dabei, er hat sich das Knie verdreht", bestätigte Moyes am Mittwochabend den Ausfall des Angreifers, der beim 2:1-Ligasieg bei den Wolverhampton Wanderers in der 54. Minute angeschlagen ausgewechselt worden war. Dass Bowen fehlen wird, sei klar, betonte Moyes: "Er ist englischer Nationalspieler und wir wissen, wie wichtig er für unser Team ist, er wird uns fehlen. Aber wir haben gute Spieler, die an seiner Stelle spielen können, also werden wir positiv bleiben."