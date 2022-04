West Ham verurteilt Attacke auf ARD-Reporterduo

Während Eintracht Frankfurts Europa-League-Spiel bei West Ham United wurden zwei ARD-Rundfunkreporter von Anhängern der Hammers angegriffen. Beiden geht es gut.

Zu befürchteten Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen ist es am Donnerstagabend beim Europa-League-Halbfinalhinspiel zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt (1:2) offenbar nicht gekommen. Allerdings sorgte ein anderer Zwischenfall für Fassungslosigkeit.

Die beiden ARD-Rundfunkreporter Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister wurden kurz nach West Hams zwischenzeitlichem 1:1-Ausgleich in der 21. Spielminute von Anhängern der Gastgeber tätlich angegriffen.

"Wir werden von hinten gerade attackiert von den englischen Fans. Dem Kollegen Tim haben sie das Headset runtergeworfen", berichtete Hofmeister während der Liveübertragung. "Wir sind geschockt", sagte Brockmeier. "So etwas habe ich noch nicht erlebt." Später schrieb Letzterer auf Twitter, es habe "mehrfach Faustschläge an den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken" gegeben.

West Ham kündigt Konsequenzen an

Brockmeier bedankte sich bei den Medienmitarbeitern beider Klubs, "die uns in der Pause regelrecht in Sicherheit gebracht haben, bringen mussten". Die zweite Hälfte kommentierte das Duo von einem anderen Platz aus. "Mental war das danach schwierig", sagte Hofmeister, der später twitterte: "Uns geht es gut. Die besten Wünsche an alle West-Ham-Fans, die den Fußball lieben und ihre Gegner respektieren."

Der Premier-League-Klub verurteilte den Vorfall und kündigte Konsequenzen an. "Wir werden daran arbeiten, die Täter ausfindig zu machen", sagte ein Klubsprecher. "Sie werden eine unbefristete Sperre erhalten und weder das London Stadium betreten noch mit dem Klub reisen dürfen. Es gibt keinen Platz für ein solches Verhalten."