West Ham United: Die schwache Saison historisch krönen?

Dafür, dass West Ham United zu Beginn der Spielzeit 2022/23 unglaubliche 190 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat, enttäuschte das Team von Trainer David Moyes in der Premier League auf ganzer Linie. Platz 14 in der Abschlusstabelle könnte Moyes durchaus den Job kosten, es sei denn ...

David Moyes bereitet Declan Rice (li.) & Co. aufs Finale der Conference League vor. IMAGO/PA Images