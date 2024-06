West Ham sichert sich "technisch sehr begabten" Luis Guilherme

West Ham United preist ihn in der Verkündung als einen der verheißungsvollsten Spieler Südamerikas: Flügelspieler Luis Guilherme wechselt in diesem Sommer für kolportierte 23 Millionen Euro Sockelablöse von Palmeiras nach London. Der 18 Jahre alte Brasilianer band sich für fünf Jahre an West Ham und wird vom Technischen Direktor seines neuen Klubs, dem deutschen Tim Steidten, als "technisch sehr begabt mit großer Geschwindigkeit und starker Physis" beschrieben.