West Ham: Kleiner Bruder im Haifischbecken

Hat ein Fußballstadion eine Seele? Natürlich. Jedes kann auf seine Art besonders sein, etwas ausstrahlen und bedeuten. Auf den Upton Park, respektive Boleyn Ground, die langjährige Heimspielstätte von West Ham United, traf das mit Sicherheit zu. Wer in den Genuss kam, diesen Ort zu besuchen, sah, spürte, atmete in jedem Winkel die Tradition. Dort, im Osten Londons, stand es wie ein altes Gemäuer. Eine Festung, die - mal abgesehen von einigen Heimniederlagen im Laufe der Historie - niemand einnehmen konnte.

Niemand. Bis auf das Abriss- und Sprengkommando, das den Upton Park 2016 erst in Staub und dann in Luft auflöste, den Hammers ihr Zuhause nahm. Der Klub musste umziehen. Und vor allem: seine Fans.

Ein Sandwich im Feinkostladen

Jene Anhänger, die danach in eine Identitätskrise schlitterten. Frei nach dem Philosophen Erich Fromm: Wenn sie waren, was sie hatten, was waren sie dann, als sie es nicht mehr hatten? Denn West Ham errichtete sich ja nicht ein neues Stadion, sondern zog mit acht Jahren Vorlauf um, was den Abschiedsschmerz eher verstärkte. Ins London Stadium, ursprünglich das Olympiastadion. Erbaut also für die Spiele 2012, etwas Pompöses, Glitzerndes. Dorthin steckte man nun den Arbeiterverein und dessen Fans. Wie ein Sandwich im Feinkostladen, wie eine Jogginghose in der Oper.

Das, was auch im London Stadium, das sie nach Olympia vier Jahre zu einem halbwegs reinen Fußballstadion umgebaut haben, indem Tribünen abgesenkt und die Laufbahn verdeckt wurden, noch zu sehen ist, ist das Relikt aus Boleyn Ground: die Seifenblasen, die "forever blowing bubbles", die vor jedem Heimspiel zu Hunderten durch die Luft fliegen und ebenso besungen werden. Das Singen, die Gemeinsamkeit, das war schon immer der Anker dieses Klubs und seiner Zuschauer. Die Bubbles: Ausdruck der Hoffnung und Ästhetik, farbenfroh und schillernd, ebenso aber ein Eingeständnis der Vergänglichkeit. Eine Seifenblase hat keine allzu hohe Lebenserwartung.

"Dieser Ort", sagt Dave Croft, ein leidenschaftlicher Hammers-Fan aus London, jedenfalls über das London Stadium, in dem kommende Woche erneut der SC Freiburg gastieren wird, "wird vielleicht nie von allen als unser wahres Zuhause angesehen, aber er ist jetzt eben unser Zuhause, und wir können nicht zurückblicken, sondern müssen uns weiterentwickeln."

So schwierig der Wechsel auch war, wir hätten ohne ihn einfach keine Chance gehabt, in der Premier League zu überleben. West-Ham-Fan Dave Croft über den Umzug in das London Stadium

Der Umzug, den viele seiner Kumpel ablehnten, war, so gesteht er rund siebeneinhalb Jahre später, "eine Notwendigkeit: So schwierig der Wechsel auch war, wir hätten ohne ihn einfach keine Chance gehabt, in der Premier League zu überleben". "Wir", die Fans, der Klub. Vielleicht ein wenig vergleichbar in der Bundesliga, als Borussia Mönchengladbach den altehrwürdigen Bökelberg gegen den modernen Borussia-Park eintauschte. Der aber immerhin ausschließlich für den Klub errichtet wurde. Ein wichtiger Unterschied.

Das große Highlight der jüngeren Vereinsgeschichte: 2022/23 feierte West Ham United den Gewinn der Conference League. picture alliance / empics

Croft persönlich hat seinen Frieden mit dem Umzug innerhalb Londons gemacht. Er ist nicht mehr bei jedem Spiel da. Das können sich eh nicht mehr viele leisten, denn nur weil die Fassade geändert wurde, kommen die Fans ja immer noch größtenteils aus der eher nicht so feinen Gegend der englischen Metropole - Strukturwandel hin, Senkung der dortigen Kriminalitäts- und Arbeitslosenquote her. Europacupspiele, egal gegen wen, sind die neuen Highlights. Croft sagt: "Diese Nächte mit diesem Flutlicht sind die, an denen diese neue Heimat wirklich zum Leben erweckt und bei denen ein fantastisches Schauspiel abgeliefert wird, mit Feuer, Licht und Musik. Und mit dem großen Erfolg, den wir in der vergangenen Saison hatten." Er meint, klar, den 2:1-Finalsieg über Florenz in der Europa Conference League.

Und dennoch: West Ham ist immer noch West Ham. Ein Klub, der nicht arm ist, der aber mit den Reichen, mit Arsenal und Tottenham oder Chelsea, niemals mithalten kann, solange die Eigner "keine Milliardäre sind", wie Croft anmerkt. Ein kleiner Fisch, der in diesem Haifischbecken mitschwimmen will. Irgendwo nach den Großen, aber auch vor Fulham, Palace, Brentford oder zumindest nicht unter ihnen.

Wie ein kleiner Bruder: nett, aber nervig

Jenseits ihrer Bubble ist das Leben für die Hammers nicht so, dass man sie bemitleiden müsste. Auf den ersten Blick. Doch auf den zweiten ist es dann doch irgendwie etwas deprimierend für sie, wenn bei den zahlreichen Derbys in dieser Stadt kein einziger Rivale das gegen West Ham als das brisanteste ansieht. Manche mögen insgeheim sogar eine Schwäche für den zweiten englischen Europacupsieger haben (2:0-Endspiel-Erfolg gegen 1860 München im Cup der Pokalsieger 1965). Warum? Weil West Ham tabellarisch keinem wehtut, weil es nicht als wirklich gleichwertig angesehen wird. Kein Wunder, wenn der letzte nationale Titel nunmehr fast 44 Jahre zurückliegt mit dem FA Cup. Meister wurde es noch nie. Und so ist man eher der kleine Bruder: meistens nett, zu den anderen aufschauend. Nicht gerade die höchste Auszeichnung, aber auch nicht schlimm.

Der Grund dafür ist, dass die Hammers sportlich nicht wirklich vom Fleck kommen. Sinnbildlich dafür steht das Derby gegen Arsenal: Als sie glaubten, nach zuvor einem Remis und zwei Siegen die Lücke zu den Gunners zumindest ein wenig geschlossen zu haben, bekamen sie im Februar mit 0:6 daheim mal wieder so richtig einen vor den Koffer geknallt. Croft sagt angesichts der Höhe der jüngsten Niederlage leicht resignierend: "Einen Schritt vor, zwei zurück." Doch: Einmal Hammer, immer Hammer. "Wir bleiben treu", hatte er, dessen Papa ihm die Liebe zu West Ham vererbt hat, schon in schwierigen Zeiten des Abstiegskampfs betont. Nicht die 2. Liga oder ein anderes Stadion vermögen daran etwas zu ändern. Wie’s sich eben gehört.

West Ham hat vor der Saison in Declan Rice einen seiner wichtigsten Spieler verloren, für völlig überteuerte rund 122 Millionen Euro. Das spiegelt die Kräfteverhältnisse gegenüber Arsenal, wohin er ging, und Co. gut wider. Die aktuelle Saison verläuft weitestgehend okay und erwartbar, die internationalen Plätze sind noch in Sichtweite. "Unser Ziel muss es sein", sagt Croft unabhängig von der Tabelle, "dass gegen uns niemand spielen will." Kleine Brüder können ja auch manchmal nervig sein ...

