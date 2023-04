Haarsträubende Abwehrfehler: Newcastle fertigt West Ham 5:1 ab

Newcastle United gewann bei West Ham am Ende klar mit 5:1 und festigte damit Platz drei in der Tabelle. Die Magpies profitierten dabei aber auch von teils haarsträubenden Abwehrfehlern der Hammers.

Newcastle ist inzwischen auch einer dieser Klubs, die mit Petro-Dollars aus dem Nahen Osten finanziert werden - allerdings finden sich im Gegensatz zu Vereinen wie Paris St. Germain oder Manchester City im Kader der Magpies nicht die ganz großen Namen wieder - dennoch eilt der Klub von Erfolg zu Erfolg und befindet sich auf Kurs Champions League.

Newcastles große Stärke ist dabei die Defensive, die ligaweit unübertroffen ist. Diese Klasse bekam zuletzt auch Manchester United beim 0:2 zu spüren. Beim Gastspiel bei West Ham wechselte Trainer Eddie Howe im Vergleich dazu zweimal: Joelinton und Wilson ersetzten Willock und Isak (beide Bank).

In London gab es aber direkt nach Anpfiff eine kurze Schrecksekunde für die Gäste, als Bruno Guimaraes bei einer missglückten Klärungsaktion nach Bowen-Hereingabe beinahe ein Eigentor unterlief (1.).

Doppelschlag der Magpies

Der Pfosten rettete - und das Spiel verlief anschließend ganz nach dem Geschmack von Newcastle, das rasch gleich doppelt zuschlug: Zuerst besorgte der im Anschluss an eine Ecke sträflich freistehende Wilson das 1:0 (6.), dann veredelte der ehemalige Hoffenheimer Joelinton (29 Bundesliga-Spiele, sieben Tore) einen Steckpass von Schär mustergültig zum 2:0 (13.).

Bei beiden Toren war die West-Ham-Abwehr alles andere als sattelfest, stabilisierte sich aber wieder etwas. Es entwickelte sich anschließend ein Spiel auf mäßigem Niveau, Newcastle verwaltete und profitierte davon, dass die bemühten Hammers gänzlich ohne Durchschlagskraft agierten. Paqueta per direktem Freistoß (28.) und Antonio (29.) sorgten zumindest für etwas Unruhe.

Pope macht Zouma die Tür auf

Viel sprach für eine klare Angelegenheit der Magpies, doch dann ließ sich Torhüter Pope bei einer Ecke von Antonio irritieren, flog am Ball vorbei und öffnete so die Tür für Zouma, der per Kopf den 1:2-Anschlusstreffer markierte und damit auch wieder für Spannung sorgte (40.).

Die war wiederum nicht von allzu langer Dauer, denn nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff vertändelte Aguerd den Ball leichtsinnig gegen Murphy, der sogleich den den völlig freistehenden Wilson fand - 3:1 (46.).

Ein Tag zum Vergessen: Lukasz Fabianski. IMAGO/Shutterstock

West Ham zerlegt sich selbst

Das war ein Wirkungstreffer, von dem sich die Hammers nicht mehr erholten. Zwar zeigte das Team von Trainer David Moyes im weiteren Verlauf eine läuferisch wie kämpferisch ordentliche Leistung, nur ließen die Magpies sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und fuhren einen verdienten Sieg ein.

Der fiel sogar noch höher aus: Zunächst agierte Fabianski unglücklich, als er bei einem hohen Ball seinen Strafraum verließ und den Ball dann nicht klärte, sondern vielmehr für den eingewechselten Isak vorlegte. Der Schwede traf per Heber ins leere Tor zum 4:1 (82.). Den Endstand besorgte schließlich Joelinton, der nach einem Pass über 50 Meter nur halbherzig attackiert wurde und aus 13 Metern ins lange Eck vollstreckte (90.).

Beide Teams sind am kommenden Samstag wieder gefordert, West Ham bei Fulham, Newcastle in Brentford - Anpfiff ist jeweils um 16 Uhr.