0:2 aufgeholt, Elfmeter verschossen: ManCity stolpert im Meisterrennen bei West Ham

Manchester City bleibt Tabellenführer, hat die Tür für Liverpool durch das dramatische 2:2 bei West Ham aber noch mal aufgestoßen. Der Titel wird womöglich am letzten Spieltag vergeben.

Sonst so sicher vom Punkt: Riyad Mahrez hatte den Siegtreffer auf dem Fuß. IMAGO/PA Images

Emotional wurde es schon vor Anpfiff, weil West Hams Fans bei deren letztem Heimspiel Klub-Ikone Mark Noble huldigten, dem daraufhin die Tränen in den Augen standen. Reiben musste er sie sich auf der Ersatzbank womöglich, als es seine Teamkollegen waren, die gegen den Spitzenreiter durch Dawsons Kopfball beinahe in Führung gingen (4.).

Der effektivere Ansatz

Mit balldominanten Gästen durfte die Mannschaft von David Moyes rechnen, die aus einer stabilen Defensive heraus immer wieder gefährlich konterte - während City in Sachen Torgefahr über Fernschüsse kaum hinauskam. Nach einer dementsprechenden Doppelchance durch Rodri (22.) und Fernandinho (23.) erwies sich West Hams Ansatz als effektiver: Bowen umkurvte im Gegenstoß Ederson und erzielte das 1:0 (24.).

Erst einmal mussten sich die Skyblues sammeln, um kurz vor der Pause jedoch mächtig Druck zu entfachen: Rodri (34.), vor allem Gabriel Jesus (36.) und Mahrez (37.) hatten sehr gute Gelegenheiten zum Ausgleich, der aber nicht fallen wollte. Stattdessen klingelte es nach einem langen Ball erneut auf der Gegenseite, Antonio schickte Bowen, der durch Fernandinhos Beine den Doppelpack schnürte (45.).

Fabianski hält gegen Mahrez

In den zweiten Abschnitt startete City zwingender - Grealish traf zeitig abgefälscht und brachte die Gäste wieder ran (49.). Steter Druck des Favoriten war irgendwie ein Dauerzustand, durch gute Umschaltmomente gestaltete West Ham die Partie aber weiterhin offen. Und auch City ließ durchaus Chancen zu: Zinchenko und Fernandinho spielten am eigenen Strafraum wilde Fehlpässe, was Bowen (61.) und Antonio (65.) nicht bestraften.

Wenig später bestraften sich die Hammers irgendwie selbst: Coufal köpfte einen Freistoß von Mahrez technisch blitzsauber ins eigene Tor und bescherte City den unverhofften Ausgleich (69.). Lange Zeit ging es munter hin und her, weil West Ham (große Chance Bowen, 75.) auch noch um die Europa-League-Teilnahme spielt. Richtung Schlusspfiff spielte aber eigentlich nur noch City, das nach einem Foul von Dawson an Gabriel Jesus einen Elfmeter zugesprochen bekam.

Liverpool muss gewinnen - West Ham bleibt Siebter

Mahrez trat an, der seine vier Premier-League-Elfmeter bisher allesamt verwandelt hatte. Der Algerier wählte die rechte Ecke, schoss aber nicht platziert genug. Fabianski parierte (86.) und hielt das Meisterrennen dadurch potenziell offen - wenn Liverpool am Dienstag bei Southampton gewinnt. West Ham verpasste derweil den Sprung vorbei an Manchester United auf Europa-League-Rang sechs.