West Ham fertigt dezimierte Foxes ab und klettert auf Rang eins

Beim ersten "Monday Night Match" der Premier League Saison ging es direkt zur Sache. Ein Tor und eine Rote Karte waren der Grundstein für drei weitere West-Ham-Tore im zweiten Durchgang. Am Ende gewannen die Hammers mit 4:1 gegen Leicester City.

Knapp 60.000 Fans fanden sich zum ersten Montagabendspiel der Premier-League-Saison im London Stadium ein und hatten in der ersten Hälfte direkt ein Tor zu bejubeln: Fornals bekam nach einem Ballverlust von Vardy die Kugel über Rice und Benrahma im Sechzehner serviert und ließ Schmeichel im Kasten der Gäste keine Chance (26.).

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften erst einmal ab und kamen dadurch nicht wirklich gefährlich in die gegnerische Hälfte. Beide Trainer hatten sich nach den Erfolgen am 1. Spieltag - West Ham gewann 4:2 in Newcastle und Leicester 1:0 gegen Wolverhampton - gegen Veränderungen in der Startelf entschieden.

Zumindest Brendan Rodgers, der Gästetrainer, muss aber kommende Woche umstellen ...



Perez ungeschickt und dadurch früh unter der Dusche

Denn: In der 40. Minute trat Leicesters Perez im Straucheln Fornals mit den Stollen auf den Knöchel und sah im Nachhinein dafür glatt Rot. Der Unparteiische ließ zunächst weiterlaufen, entschied nach Absprache mit dem Videoschiedsrichter und eigener Ansicht der Bilder aber auf Platzverweis. Zu zehnt gingen die Foxes also nach einer - bis auf das Tor und der Roten Karte - ereignisarmen Halbzeit in die Kabinen.

Die zweite Hälfte begann mit offensiven Hammers, die mit Antonios wuchtigem Kopfball sieben Minuten nach Wiederanpfiff die erste Großchance vermerken konnten. Die zweite sollte direkt folgen und das Netz finden: Söyüncüs misslungenen Rückpass fing Antonio ab und spielte auf Benrahma, der nur noch einschieben musste (56.).

Tielemans verkürzt, doch Antonio dreht auf

In der Folge schien die Partie entschieden, doch Tielemans verkürzte mit der ersten und letzten Chance Leicesters im zweiten Durchgang: Der Belgier versenkte im zweiten Versuch die Kugel in den Maschen der Hausherren (69.). Danach kamen die vier Minuten des 31-Jährigen Antonio.

Mit dem 3:1 (80.) schoss sich der gebürtige Londoner zunächst zum alleinigen West-Ham-Rekordtorschützen in der Premier League, nur um vier Minuten später noch einen draufzusetzen (insgesamt nun 49 Treffer). Am Ende gewannen die Hammers vor 59.901 Fans völlig verdient mit 4:1 gegen die Foxes und zogen damit an Liverpool und Chelsea vorbei an die Tabellenspitze.

Kommenden Samstag (16 Uhr) gibt es für die Londoner wieder ein Heimspiel, diesmal ist Crystal Palace zum Derby zu Gast. Leicester spielt zur gleichen Zeit bei Norwich.