Bogenlampe schockt Chelsea: West Ham hilft Liverpool und ManCity

Der FC Chelsea hat das Topspiel bei West Ham verloren. Kai Havertz musste dazu verletzt ausgewechselt werden.

Alles andere als begeistert hatte Thomas Tuchel am Mittwochabend auf Chelseas untypisch unkonzentrierte Vorstellung beim "glücklichen" Sieg in Watford (2:1) reagiert. Schon am Samstagmittag hatte seine Mannschaft bei West Ham, immerhin Vierter, die Chance auf eine Reaktion - und nutzte sie zunächst etwas überraschend.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase köpfte Thiago Silva eine Mount-Ecke zur Führung ein (28.), auf der Gegenseite klärte der Brasilianer für seinen schon geschlagenen Schlussmann Mendy auf der Linie (30.). West Hams Ausgleich konnte Silva wenig später trotzdem nicht mehr verhindern, weil Kapitän Jorginho - wie schon beim 1:1 gegen ManUnited - patzte und Mendy mit einem zu kurzen Rückpass in Bredouille brachte. Der Senegalese ließ sich den Ball dann allerdings unnötigerweise von Bowen abnehmen und holte West Hams Angreifer von den Beinen. Lanzini verwandelte den Strafstoß unhaltbar im linken oberen Eck (40.).

Während das London Stadium gerade wieder Temperatur aufnahm, schlug Chelsea eiskalt und wunderschön zurück. Einen Flugball von Ziyech sah Mount rechts im Strafraum lange fliegen, nahm ihn dann direkt und versenkte ihn mit der Innenseite im kurzen Eck (44.). Bitter für die Blues: Kurz vor der Pause verletzte sich Havertz nach einer Grätsche von Ex-Kollege Zouma so schwer, dass er zur Halbzeit in der Kabine blieb.

Tuchel brachte Lukaku, der in der 56. Minute mit ansehen durfte, wie Bowen an Chelseas Strafraumkante einfach mal abzog und Mendy wuchtig im langen Eck überwand. Ansonsten war Chelseas Nummer 9 auch in einer intensiven Schlussphase eher kein Faktor. Der Champions-League-Sieger rannte an, brachte aber wenige Chancen zustande. Auf der Gegenseite fehlten Bowen Zentimeter zum Doppelpack (75.).

Und als gerade alles auf ein 2:2 hinauslief, schockte der eingewechselte Masuaku Tuchels Mannschaft mit einer Flanke, die stattdessen zum Torschuss wurde und den verdutzten Mendy im kurzen Eck überwand (87.). So verlor Chelsea am Ende nicht nur das Topspiel, sondern möglicherweise nun auch die Tabellenführung. Mit einem Sieg würden sowohl ManCity (in Watford) als auch Liverpool (in Wolverhampton) vorbeiziehen.