6:0 bei West Ham: Arsenal setzt ein Statement im Titelrennen

City und Liverpool hatten vorgelegt, Arsenal zog im London-Derby bei West Ham United nach - und wie! Die Gunners schenkten den Hammers ein halbes Dutzend ein und halten Anschluss an die Tabellenspitze.

West Hams Trainer David Moyes nahm nach der 0:3-Niederlage bei Manchester United keine Änderung bei seinem Team vor. Arsenal-Coach Mikel Arteta indes stellte nach dem 3:1-Sieg im Spitzenduell mit Liverpool auf zwei Positionen um: Kiwior ersetzte in der Abwehrreihe Zinchenko, Trossard startete in der Offensive für Jorginho.

Zunächst begegnete West Ham den Gunners auf Augenhöhe und näherte sich durch Bowen auch an (18.). Das sollte sich aber schnell ändern. Bei einer Volley-Abnahme von Havertz brachte Areola gerade noch die Fingerspitzen an den Ball (23.), dann folgten effiziente 15 Minuten von Arsenal - mit vier Toren nach drei Standards und einer schönen Kombination.

15 Minuten, drei Standards, vier Tore

Den Startschuss gab Saliba, der eine Rice-Ecke wuchtig in die Maschen köpfte (32.). Dann traf Saka von Punkt, nachdem er zuvor nach einem starken Trossard-Pass von Torwart Areola im Strafraum von den Beinen geholt wurde.

Die Hammers hatten kaum Luft zum Verschnaufen und kassierten nach einem weiteren Standard das 0:3. Wieder brachte Rice den Ball per Freistoß in die Mitte, Gabriel war per Kopf erfolgreich. Eine schöne Kombination über Havertz und Ödegaard veredelte Trossard noch vor der Pause zum 4:0.

Doppelpacker Saka - Rice verzichtet auf den Jubel

Die Luft war raus aus dem London-Derby, Arsenal hatte aber noch nicht genug. Erst gelang Saka nach Ödegaard-Zuspiel das 5:0, ehe Rice, der vor seinem Wechsel 2023 zu den Gunners neun Jahre bei West Ham gespielt hatte, das halbe Dutzend mit einem satten Schuss ins linke Toreck vollmachte und anschließend auf den Torjubel verzichtete.

In der 82. Minute hatten Kudus und Bowen die Chance auf den Ehrentreffer, es blieb aber beim 6:0 - einem Statement der Elf von Trainer Mikel Arteta im Rennen um die Meisterschaft. Es war der vierte Sieg der Gunners in Folge.

West Ham gastiert am kommenden Samstag (16 Uhr) bei Nottingham Forest. Einen Tag (16 Uhr) später hat Arsenal ebenfalls ein Auswärtsspiel beim FC Burnley.