Wessig bleibt Würzburger

Fabian Wessig verlängert bei den Kickers. Der beim FC Augsburg ausgebildete Mittelfeldspieler wechselte letzten Sommer nach Würzburg, kam in der Regionalliga 26 Mal zum Einsatz und erzielte drei Tore. "Die letzte Saison war eine wichtige Erfahrung für mich und ich fühle mich hier sehr wohl. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg in die 3. Liga zu erreichen", so der 21-Jährige. "Fabian hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er ein wertvoller Spieler für uns ist. Seine Leistungen haben maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen", sagt Sportdirektor Sebastian Neumann.