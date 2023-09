Wessels dabei: Ein Interims-Trio ersetzt Wolf bei der deutschen U 20

Beim 1:1 gegen Italien am Donnerstag saß Hannes Wolf noch als U-20-Trainer auf der Bank. Aufgrund der Entlassung von Hansi Flick muss das Juniorenteam am heutigen Montag in Polen interimsmäßig betreut werden.

Beim DFB als Torwarttrainer angestellt: Stefan Wessels. IMAGO/Eibner