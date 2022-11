Weshalb Füllkrug eine Ansprache an die Mannschaft hielt

Besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahmen. Nach der Einheit am Donnerstag präsentierte Werder Bremen Niclas Füllkrug im Inneren des Weserstadions zu einer kurzfristig anberaumten Medienrunde. Der frisch zur WM nominierte Mittelstürmer gewährte emotionale Einblicke in sein Seelenleben. Und sagte nicht etwa artig, sondern demütig "Dankeschön".

Das Instagram-Video von Leonardo Bittencourt, das Niclas Füllkrug im Kreise der Kollegen während der offiziellen Nominierung ekstatisch jubelnd zeigte, war schon ein paar Stunden im Netz, als sich der 29-Jährige am frühen Abend erstmals äußerte. Den Anruf von Hansi Flick hatte er am Donnerstagvormittag relativ kurz vor der Bekanntmachung erhalten. "Diesen Moment habe ich zuerst mit meiner Frau geteilt, die dann auch kurz sehr emotional geworden ist."

Die auf dem Video sichtbare Freude seiner Kollegen ist Ausdruck von Füllkrugs Stellenwert im Team, dementsprechend wandte er sich vor der Nachmittagseinheit zunächst auch in einer kurzen Ansprache an seine Kollegen: "Ich habe mich bei den Jungs bedankt für ihre Unterstützung und für das, was sie möglich gemacht haben. Denn die erfolgreiche Zeit, die wir gemeinsam erleben, ist das, weswegen ich es jetzt geschafft habe." Ein Lob gibt er auch an Ole Werner und dessen Spielstil weiter: "Es wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht als Aufsteiger so offensiv ausgerichteten Fußball spielen würden."

Füllkrug benutzt im Moment seines bisher größten sportlichen Erfolgs die Begriffe "Bodenständigkeit und Demut" - gerade er weiß, wovon er spricht: Mehrere schwere Verletzungen haben seine Karriere geprägt, und, fast unglaublich aber wahr: Bis zum 20. November des vergangenen Jahres hatte der Stürmer für Werder in der 2. Liga gerade einmal mickrige zwei Törchen erzielt. Dann begann seine wundersame Reise, die nun in Katar ihren Höhepunkt erreichen soll.

"Es war ein langer Weg", sagt der bisher ohne ein A-Länderspiel Berufene, "und es ist jetzt einfach ein schöner Moment. Eine WM ist das Größte, was man als Fußballer erleben darf. Aber es ist eine Auszeichnung, die nicht nur mich betrifft, sondern die ganze Mannschaft und den ganzen Verein."

Die Art und Weise, wie sich Kollegen und Klub mit ihm freuen, dient als Beleg, dass Füllkrug diese Worte nicht nur ausspricht, sondern offenbar auch im Alltag mit Leben füllt.

