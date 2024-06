"Wertvolle Vielseitigkeit": Würzburg vermeldet Awassi-Transfer

Noah Awassi verlässt den FSV Frankfurt und spielt ab sofort für die Würzburger Kickers. Der 26-jährige Abwehrmann absolvierte in den beiden vergangenen Spielzeiten 63 Regionalliga-Partien für die Bornheimer. Vorher spielte der Neu-Würzburger auch schon in Belgien, Österreich und unter anderem bei Schalke 04 II. FWK-Sportdirektor Sebastian Neumann betont in einer Meldung: "Mit Noah Awassi gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger, der uns in der Abwehr sofort weiterhelfen kann. Seine bisherigen Stationen haben ihm eine wertvolle Vielseitigkeit verliehen."