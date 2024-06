"Wertvolle Expertise" auf dem Weg zum Profiklub: Uhlig berät den 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt setzt bei der Optimierung der Vereinsstrukturen künftig auf professionelle Unterstützung. Ab sofort steht Marcus Uhlig, zuletzt Vorstandsvorsitzender bei Rot-Weiss Essen, dem amtierenden Vizemeister der Regionalliga West als externer Berater zur Seite.

Der 1. FC Bocholt möchte sich als Verein weiterentwickeln, um auch in Zukunft sportliche Höchstleistungen anstreben zu können und den Höhenflug der vergangenen Saison mit der Vizemeisterschaft in der Regionalliga West nicht abrupt enden zu lassen. Als Grundstein für die Professionalisierung des Gesamtvereins sollen nun die Strukturen am Hünting optimiert werden. Dafür hat sich der 1. FCB nun professionelle Unterstützung gesichert. Wie der Regionalligist am Donnerstag verkündete, wird Marcus Uhlig dem Verein künftig in beratender Funktion zur Seite stehen.

Der 1. FC Bocholt hat sich zunächst auf eine temporäre Zusammenarbeit mit dem Fußball-Fachmann verständigt. Der 53-Jährige war bis zum Ende der abgelaufenen Saison insgesamt sechseinhalb Jahre als Vorstandsvorsitzender des Drittligisten Rot-Weiss Essen tätig. Zuvor arbeitete Uhlig insgesamt zwölf Jahre für Arminia Bielefeld in verschiedenen Positionen - unter anderem als Pressesprecher, Teammanager und auch vier Jahre als Geschäftsführer. Die Zusammenarbeit mit dem 1. FC Bocholt ist zunächst bis Ende September 2024 befristet.

Er begleitet die Entwicklungsschritte des Vereins vom Amateur- zum Profiverein und stellt dem FC zusammen mit Christopher Schorch eine unfassbar hohe Fussballexpertise zu Verfügung Bocholts Präsident Ludger Triphaus freut sich auf die Zusammenarbeit mit Marcus Uhlig

"Der 1. FC Bocholt kann sich glücklich schätzen und stolz darauf sein, dass ein so profilierter Fussballexperte wie Marcus Uhlig den Verein berät", freut sich Bocholts Präsident Ludger Triphaus. "Er begleitet die Entwicklungsschritte des Vereins vom Amateur- zum Profiverein und stellt dem FC zusammen mit Christopher Schorch eine unfassbar hohe Fussballexpertise zu Verfügung."

Bocholts Geschäftsführer Christopher Schorch kennt Uhlig schon sehr lange und weiß, "wie wichtig seine Expertise sein kann." Aus diesem Grund sei man am Hünting froh, "von seinem Fachwissen profitieren zu können, um Strukturen und Prozesse zu optimieren. Gemeinsam wollen wir weitere wichtige Entwicklungsschritte gehen."

"Das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht"

Auch Uhlig kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und sieht im 1. FC Bocholt ein spannendes Projekt. "Ich freue mich auf die kommenden Monate. Gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen werden wir uns alle Bereiche 'hinter den Kulissen' anschauen und Optimierungs- sowie Mehrerlös-Potenziale herausarbeiten. Die Gespräche im Vorfeld mit Ludger Triphaus und Christopher Schorch haben mein Interesse geweckt, den FC dabei zu unterstützen, weiter zu wachsen. Aus der Entfernung habe ich die positive Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt und glaube, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist."