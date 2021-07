"Werte, Ehrgeiz und Vision": PSG verlängert mit Pochettino bis 2023

Nach einem bislang ereignisreichen Transfer-Sommer hat Paris Saint-Germain nun auch auf dem Trainerposten Fakten geschaffen - und den Vertrag mit Mauricio Pochettino verlängert.

Pochettino hatte das Traineramt bei PSG erst im vergangenen Januar übernommen und die Nachfolge von Thomas Tuchel angetreten. Zur Meisterschaft konnte der Argentinier den Hauptstadt-Klub zwar nicht führen (2. Platz), doch unter seiner Leitung gewann PSG den französischen Pokal und den Superpokal.

Nach 34 Pflichtspielen an der Seitenlinie bekam der 49-Jährige nun einen neuen Vertrag. PSG verlängerte den Kontrakt bis 2023, wie der Verein am frühen Freitagabend bekanntgab. Auch seine Assistenten unterzeichneten neue Verträge für die kommenden zwei Jahre. "Ich freue mich sehr, auch für meine Mitarbeiter", wird Pochettino auf der Klubwebsite zitiert. "Es ist uns sehr wichtig, die Unterstützung und das Vertrauen des Klubs zu spüren und wir werden alles tun, um die Fans stolz auf uns zu machen."

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi erinnerte daran, dass Pochettino einst selbst das Trikot der Hauptstädter getragen hatte: "Nachdem er vor 20 Jahren selbst Kapitän der Mannschaft war, teilt er die Werte, den Ehrgeiz und die Vision des Klubs für die Zukunft." Die Verantwortlichen seien "zuversichtlich, was die Zukunft" angeht.

Paris, das am 1. August im Supercup-Finale gegen Lille antritt und anschließend am 1. Spieltag der Ligue 1 in Troyes spielt, hat in der zurückliegenden Transferphase nochmal aufgerüstet und unter anderem Achraf Hakimi (Inter), Sergio Ramos (Real Madrid) und Gianluigi Donnarumma (Milan) an die Seine geholt.