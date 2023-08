Werners Wünsche - und Werders Wirklichkeit

Dass nach dem Pokal-Aus auch der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern misslingen könnte, war für den SV Werder Bremen zu erwarten. Dringlicher als eine Fehlstart-Diskussion ist hingegen weiterhin: personelle Verstärkung. Nur wie viel?

0:4, nachdem es bis zur 74. Minute noch 0:1 gestanden hatte. "Dass ein Spiel gegen die Bayern so laufen kann, ist nichts, was uns völlig überrascht", sagte Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen. Zwischenzeitlich, für ein paar Minuten nach der Halbzeit, hätte seine Mannschaft die Partie womöglich "komplett öffnen" können, befand der 35-Jährige - doch von den wenigen Bremer Torchancen hätte dafür nun mal "eine reingemusst". So aber musste Werner letztlich die zweite Pflichtspielniederlage der neuen Saison erklären, bereits in der Vorwoche war der Bundesligist im Pokal bei Drittligist Viktoria Köln (2:3) ausgeschieden.

Was von den nackten Ergebnissen her also einem Fehlstart gleicht, kommt jedoch gerade angesichts der hohen Hürde zum Liga-Auftakt natürlich nicht ganz unerwartet. Und auch das kommende Auswärtsspiel am nächsten Samstag in Freiburg besitzt zumindest das Potenzial für eine weitere Werder-Niederlage. Werner deutete jedenfalls schon einmal an, "dass wir sicherlich ein bisschen brauchen, um in der Saison anzukommen".

Zwei Einwechslungen verdeutlichen den Bedarf

Der Coach spielt dabei insbesondere auf die weiterhin bestehenden Baustellen im Kader an, die schon in der Vorbereitung dazu geführt hatten, "dass wir viel Rotation hatten und unsere Themen nicht komplett durchziehen konnten". Konkret gemeint sind beide Außenpositionen, wo gerade links hinter Anthony Jung und seit dem Abgang von Lee Buchanan vor mehr als drei Wochen eine veritable personelle Lücke klafft. Doch auch rechts besteht eigentlich erhöhter Bedarf.

Das verdeutlichten beide Einwechslungen am Freitagabend: Nach 59 Minuten ersetzte zunächst Oliver Burke den ausgelaugten Mitchell Weiser, der nach langwieriger Muskelverletzung gerade mal seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining mitwirkte. Der schottische Joker ist allerdings genauso ein gelernter Angreifer wie auch der für Jung nach 79 Minuten ins Spiel gekommene 18-jährige Bundesliga-Debütant Leon Opitz, über den Werner (bei allem vorhandenen Potenzial) sagte: "Das ist eine ungewohnte Position für ihn."

Neuzugänge? Werder konzentriert sich auf links

Und so wählte Bremens Trainer, angesprochen auf weitere Transfers, jedenfalls erst einmal den Plural: "Das sind die Positionen, auf denen wir noch handeln müssen." Ob sich seine Wünsche jedoch tatsächlich noch erfüllen, erscheint eher fraglich - wie man wenige Augenblicke zuvor den Aussagen von Clemens Fritz zur Wirklichkeit bei Werder entnehmen konnte. "Wenn wir die wirtschaftlichen Mittel hätten, würden wir rechts auch noch etwas machen. Aber die haben wir eben nicht", erklärte der Leiter Profifußball - und verwies auf das ordentlich verlaufene Weiser-Comeback, sowie eine voraussichtliche Rückkehr des monatelang ausgefallenen Felix Agu im September.

Auf dem Transfermarkt würde man sich daher "erstmal auf links konzentrieren", so Fritz - wobei sich für diese Position vor allem der Name von Fodé Ballo-Touré von AC Mailand am hartnäckigsten hält. In den vergangenen Wochen gab es dazu nahezu täglich neue Wasserstandsmeldungen aus Italien; nun meldete im Zuge der Bundesliga-Eröffnungsspiel-Berichterstattung der TV-Sender "beIN Sports", dass die Verpflichtung unmittelbar bevorstehe. Auch "La Gazzetta dello Sport" stützte diese Information.

Werner: "Bewegung in der Gruppe würde uns guttun"

Der 26-jährige Senegalese wäre demnach der vierte externe Zugang nach Dawid Kownacki, Naby Keita und Senne Lynen. Und sollten die Bremer Personalplanungen dadurch abgeschlossen sein, könne Werner zwar damit leben („Dann werde ich trotzdem mit der Mannschaft arbeiten“) - doch vollumfänglich zufrieden wirkt der Trainer wiederum nicht, wenn er anmerkt: "Grundsätzlich würde uns insgesamt etwas Bewegung in der Gruppe guttun. Wir haben bislang drei externe Neuzugänge und ein stabiles Gerüst - aber grundsätzlich ist es auch immer gut, wenn ein bisschen frischer Wind da ist."

Dafür müssten Werder allerdings erst einmal noch weitere Spieler verlassen. Ein Abgang von Ilia Gruev steht weiterhin im Raum. Und passiert vielleicht in der Personalie Niclas Füllkrug doch noch etwas? Am Freitagabend sagte der Nationalstürmer über seine Zukunft: "Die Frage interessiert mich heute nicht."