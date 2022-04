Werners Wiedersehen mit Holstein: "Schwierig, Parallelen zu ziehen"

Die Anforderungen für einen Aufstieg in der 2. Liga kennt Ole Werner aus der Vorsaison mit Holstein Kiel, die Ausgangssituation mit Werder Bremen ist jedoch eine andere. Was er trotzdem für diese Saisonphase mitgenommen hat, erklärt er unter anderem im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Ole Werner lacht. "Dieselbe Frage wurde mir gerade eben erst auch in einem privaten Telefonat gestellt", entgegnet er. Und, ist der Trainer des SV Werder Bremen nun also besser gewappnet für diese Situation - weil er bereits mit Holstein Kiel in der Vorsaison um den Aufstieg mitgespielt hat? "Eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, ist, dass du in dieser Liga immer wieder einen Fuß in die Tür bekommen kannst", sagt der 33-Jährige. Und drei Spiele (in denen viel passieren könne) stehen in der 2. Liga ja aktuell noch aus.

Andere Situation mit Werder als noch mit Holstein

Das mag auch eine Begründung dafür sein, dass Werner selbst nach dem 4:1-Sieg seiner Mannschaft im Spitzenspiel auf Schalke zwar von einem "Riesenschritt" Richtung Wiederaufstieg in die Bundesliga sprach, gleichzeitig jedoch deutlich darauf hinwies, dass der "nächste Schritt Kiel ist". Holstein Kiel, dem kommenden Bremer Gegner am Freitag (18.30 Uhr). Werner war dort insgesamt 15 Jahre lang aktiv, als Spieler, Jugendtrainer, schließlich Profitrainer. Die vergangene Zweitliga-Saison mit seinem Ex-Klub beendete er als solcher auf Platz drei, in der Relegation scheiterte man letztlich aber am 1. FC Köln. Mit Werder, frisch zurück auf Tabellenplatz eins, ist die Ausgangssituation um den Aufstieg allerdings nicht nur aus diesem Grund eine ganz andere.

Werner und die Perspektive von außen

"Dadurch, dass diese Umstände vor einem Jahr so außergewöhnlich waren, ist es schwierig, Parallelen zu ziehen", erklärt Werner hinsichtlich des zweimaligen Vorgangs, dass sich die gesamte Kieler Mannschaft in Corona-Quarantäne begeben musste: "Ich war permanent als psychologischer Aufbauhelfer gefragt, was in dem Maße", in Bremen, "jetzt nicht der Fall ist". Insbesondere zu jener Zeit kam Werner die persönliche Zusammenarbeit mit einer Psychologin zugute, auf die er auch heute noch rund alle vier Wochen vertraut: "Es geht mir darum, dass ich eine Perspektive von außen habe, das dient meiner Meinungsbildung und hilft mir, Entscheidungen zu treffen."

Werner: "… dann können wir daraus Kraft ziehen"

Der Werder-Coach geht davon aus, dass dem Thema Psychologie, "je mehr es Richtung Saisonfinale geht und je weniger Zeit verbleibt, Ergebnisse zu korrigieren", auch jetzt noch eine gewichtige Bedeutung zukommen wird - und betont in diesem Zusammenhang: "Ich halte es für wichtig, dass man immer im Blick hat, was man bislang geleistet hat und dass man das wertschätzt. Auf diese Weise hält man sein Selbstvertrauen, seine Freude bei. Wir haben jetzt die Chance, den Aufstieg am Ende der Saison zu schaffen. Darauf muss der mentale Fokus liegen - dann können wir daraus auch Kraft ziehen."

Im kicker-Interview der Montagsausgabe (schon am Sonntagabend digital abrufbar als eMagazine) spricht Ole Werner zudem über das erste Treffen mit Sportchef Frank Baumann, persönlichen Lernbedarf, freundschaftliche Beziehungen zu Spielern, Humor - und eine mögliche Ära als Werder-Trainer.