Werners Werder-Ansage: "Wir müssen wieder mit einer anderen Qualität spielen"

Werder Bremen trifft auf Bochum - und will vieles besser machen als zuletzt. Ole Werner hat im Vorfeld klargemacht, wie das gelingen und wie sich der jüngst fehlende Mut wieder erarbeitet werden kann.

Auch wenn der SV Werder Bremen als Aufsteiger beziehungsweise Bundesliga-Rückkehrer mit 27 Punkten aus 21 Partien im Soll steht, so ist zuletzt doch wieder eines klar geworden: Gegen die oberen Klubs im deutschen Oberhaus tut sich Grün und Weiß schwer, sehr schwer.

Das haben allen voran die jüngsten Niederlagen gegen Dortmund (0:2) und in Frankfurt (0:2) gezeigt. Bei der Eintracht hatte sich der SVW nicht mal eine große Chance herausgearbeitet, weswegen Torjäger Niclas Füllkrug im Anschluss Folgendes losgeworden war: "Das sind Mannschaften, die gut drauf sind und wo wir nicht mithalten können. Das kann passieren. Von der Art und Weise finde ich das aber nicht gut. Es ist enttäuschend, dass wir kaum eine Torchance erreicht haben. Das ist dann etwas, womit ich nicht so gut leben kann."

Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, führte unter der Woche außerdem aus: "Worüber wir uns geärgert haben, war, dass wir die Frankfurter nicht vor mehr Fragezeichen gestellt haben. Sie mussten nur das Nötigste tun." Und Niklas Schmidt befand: "Wir sind im Moment sehr fokussiert auf Fülle, da müssen wir einen Weg finden, das zu umspielen. Im Spiel müssen wir einfach kreativ im Kopf sein."

"Einfach schlecht"

An welchen Stellschrauben muss aber gedreht werden, damit die Werderaner das sicherlich intensive Duell mit dem VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder besser, mit mehr Offensivschwung und im besten Fall mit Toren gestalten können?

"Mut ist das eine", so SVW-Trainer Ole Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Aber man muss auch festhalten, dass wir in Frankfurt einfach schlecht waren. Und wenn man schlecht ist, es nicht schafft, einfachste Pässe mit der richtigen Schärfe zu spielen, und Räume, die klar sind, nicht zu erkennen, dann wirst du nicht mutiger. Das kennt jeder von sich selbst." Wenn man Dinge macht, die einem nicht gelingen, dann entwickle man schlicht keinen Mut in diesen enttäuschenden Momenten.

Werners Folgerung daraus: "Wir müssen einfach wieder mit einer anderen Qualität spielen." So erarbeite sich das Team auch wieder mehr Mut. "Der erste Fokus ist deswegen darauf, im eigenen Ballbesitz besser zu spielen, eine geringe Fehlerquote und mehr Tempo im Spiel zu haben. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das haben wir auch die Woche trainiert."

Hektik und Stress überspielen

Dass das Duell mit dem VfL allerdings kein Selbstläufer wird, verstehe sich für den SVW-Coach von selbst. "Bochum spielt sehr intensiv unter dem neuen Trainer (Thomas Letsch; Anm. d. Red.), das sieht man in jedem Spiel. Sie legen aggressives Pressing über das ganze Feld an den Tag, spielen Mann auf Mann [...] und operieren viel mit langen Bällen."

Hier müsse Bremen laut Werner "gut verteidigen über eine klare Verantwortlichkeit, über klare Aufgaben - und auch Standards werden offensiv wie defensiv Chance und Risiko für uns sein. Und wir müssen mit dem Ballbesitz besser umgehen, als wir es zuletzt in Frankfurt getan haben." Hier hatten die Norddeutschen bei der Eintracht laut Werner speziell bei jeder zweiten Station schwere Ballverluste. Das gelte es zu vermeiden, da das Duell mit Bochum "auch hektisch werden wird. Und hier ist es wichtig, dass du es schaffst, nachdem du Hektik und Stress überspielt hast, dann auch in ein sauberes Fußballspiel zu kommen."

Ein Auge auf Bochums Stürmer Philipp Hofmann (sieben Tore) zu werfen, sei dabei für Profifußball-Leiter Fritz nicht verkehrt. "Er ist mit seiner Präsenz und Kopfballstärke extrem wichtig, das sieht man." Deswegen sei das Offensivspiel des VfL wenig überraschend auf ihn als Zielspieler ausgerichtet. "Er bringt Elemente mit, die ihn interessant machen", so Fritz weiter - der in diesem Atemzug auch nochmals bestätigte, dass sich die Grün-Weißen damals nach dem Abstieg auch mit dieser Personalie als potenziellen Neuzugang beschäftigt hatten.

Weiser muss weiterhin passen

Im Zuge der PK gab SVW-Coach Werner auch noch ein Update bezüglich seines Kaders: "Personell sieht's so aus, dass Mitch (Weiser leidet an einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk; Anm. d. Red.) wieder auf dem Platz stand und individuell trainiert hat. Für einen Einsatz gegen Bochum wird es aber nicht reichen. Gleiches gilt auch für Felix Agu, Manuel Mbom, Dikeni Salifou - und Niklas Stark logischerweise aufgrund seiner Sperre (5. Gelbe Karte; Anm. d. Red.)." Der Rest sei voll einsatzbereit.

Dass Winterneuzugang Maximilian Philipp "keinen besonders guten Start" an der Weser gehabt und sich gleich bei der zweiten Einheit verletzt hatte, merkte Trainer Werner abschließend auch noch an. Der Ex-Wolfsburger habe aber "draufgebissen" und sei so langsam in der Lage, sich die Spielfitness in Richtung längerer Einsatzzeiten oder einen ersten Startelfauftritt in den Trainingseinheiten zu erarbeiten.