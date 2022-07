Werners Trainingslager-Lehren: "Eine Menge Arbeit, aber auch noch Zeit"

Während andere Bundesligisten noch nicht mal in ihr Sommer-Trainingslager abgereist sind, ist der SV Werder Bremen seit Sonntag schon wieder zurück. Trainer Ole Werner zieht ein erstes "positives Fazit".

Nach elf Tagen in Zell am Ziller, samt An- und Abreise, bekamen die Werder-Profis für Montag und Dienstag erst mal zwei Tage frei. "Wenn ich es richtig recherchiert habe, war es das längste Trainingslager aller Bundesligisten", sagte Coach Werner und berichtete schmunzelnd, dass ihm das hier und da auch mal unter die Nase gerieben wurde - ehe die (körperlich) anspruchsvolle Zeit in Österreich bereits am Samstag sportlich endete, mit einer 1:2-Testspielniederlage gegen Besiktas Istanbul.

In Bremen verbleibt dem Bundesliga-Aufsteiger nun ebenfalls noch eine längere Zeit bis zum Pflichtspielauftakt am 1. August im DFB-Pokal bei Energie Cottbus. "Häufig legt man ein Trainingslager in die Mitte, als Unterbrechung, wenn die Vorbereitung etwas länger wird, um noch mal für Abwechslung zu sorgen", erläuterte Werner. Doch als Zweitligist, der den Aufstieg erst am letzten Spieltag perfekt machen konnte, musste Werder zweigleisig planen; ansonsten hätte das Trainingslager erst später stattgefunden.

Werner: "Wir wollten als Gruppe weiter sein"

Dass es nun bereits Anfang Juli über die Bühne ging, habe seiner Mannschaft jedoch "insofern gutgetan", so der 34-Jährige, "dass wir, was die Dinge neben dem Platz angeht, sehr gut und früh zusammengewachsen sind". Werder reiste mit vier von fünf Neuzugängen (Pieper, Stark, Stage, Burke - Salifou fehlte verletzt) ins Zillertal, Lee Buchanan stieß als sechste Verpflichtung ebenfalls noch zum Bremer Team. "Wir wollten in der Gruppe einen Schritt weiter sein", erklärte Werner, "und ich habe schon das Gefühl, dass jeder den anderen kennengelernt hat".

In Verbindung mit den sportlichen Aspekten zog der Cheftrainer ein "positives Fazit": Die Werder-Profis konnten die Umfänge im Fitness-Bereich durchbringen und "in den Abläufen sind wir viel klarer als noch vor elf Tagen", sagte Werner einerseits, doch ein Fakt sei auch, "dass wir noch eine ganze Menge zu arbeiten haben - aber eben auch noch eine ganze Menge Zeit".

Wo Werner ansetzen will

Das hohe Anlaufen des Gegners, das in den bisherigen Testspielen bereits zu einigen Ballgewinnen führte, funktioniert bereits ordentlich, doch beim eigenen Ballbesitz will Werner in den nächsten Trainingswochen noch explizit ansetzen. Auch da gehe es um noch mehr Klarheit: "Darum, dass wir in unseren Mustern schneller werden, schnellere Entscheidungen treffen und dadurch auch genauer werden." Zwei Testspiele gegen niederländische Erstligisten wird Werder dazu noch austragen: am 16. Juli in Lotte gegen Twente Enschede und eine Woche später in Delmenhorst gegen den FC Groningen.

Werder-Kapitän: "Wurde nicht groß überrascht"

Spätestens vor der Partie in Cottbus soll dann auch eine Entscheidung über das Kapitänsamt gefallen sein, für das mehrere Kandidaten in Fragen kommen. Werner wird zunächst den Bremer Mannschaftsrat bestimmen, anschließend wählt das Team den Kapitän. "Das Thema ist noch offen", erklärte der Coach: "Ich mache mir dazu auch meine Gedanken, aber es ist nicht so, dass ich in den letzten Tagen im Trainingslager in die eine oder andere Richtung groß überrascht wurde. Deshalb hat sich da nicht großartig etwas verändert."