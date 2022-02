Werners Siegesserie mit Bremen gerissen - Auch der HSV lässt Federn

Ein kleines Tief im Norden: Am Samstag gewann weder Werder gegen Ingolstadt noch der HSV in Sandhausen. Kiel verlor gegen den KSC. Schalke hatte am Freitagabend gegen Paderborn eine Reaktion auf die 1:2-Niederlage in Düsseldorf gezeigt.

Werder-Trainer Ole Werner hatte mit einem Sieg gegen Schlusslicht Ingolstadt die Chance, den Rekord von Otto Rehhagel (acht Siege in Folge nach Amtsübernahme) einzustellen. Zwischen Primus und Schlusslicht entwickelte sich eine erstaunlich offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Füllkrug scheiterte per Kopf an der Latte (40.), davor und danach hätte Bilbija den FCI in Front bringen können (36., 41.). Bremen erhöhte nach Wiederanpfiff die Schlagzahl und forderte in der 58. Minute nach einem Stoß gegen Füllkrug vergeblich Elfmeter. In der 74. Minute wurde der Druck auf den FCI dann doch zu groß, Füllkrug traf per Kopf zum hochverdienten 1:0. Werder suchte die Entscheidung, doch stattdessen schockte Bilbija die SVW-Fans mit dem späten 1:1 (85.). Nach sieben Siegen musste sich Werder mit einem Punkt begnügen.

Dreifachwechsel bringt beim HSV frischen Wind

Unverändert im Vergleich zum 2:0 gegen Heidenheim ging der HSV in die Partie in Sandhausen. Der Favorit wurde schnell kalt abgeduscht: Zenga setzte sich auf rechts durch, Testroet hielt sich Heyer vom Leib - 1:0 für den SVS (15.). In der 34. Minute blieb Bachmann der Jubel über das 2:0 im Hals stecken, der Treffer wurde wegen eines vorangegangenen Handspiels des Torschützen kassiert. Vom HSV war in Hälfte eins kaum etwas zu sehen, Coach Walter reagierte mit einem Dreifachwechsel zur Pause. Und das half: Hamburg erarbeitete sich mehrere Chancen, Kittel stellte schließlich auf 1:1 (59.). Die dominanten Hanseaten liefen danach an, doch es reichte nicht mehr für den Sieg. Auch der HSV lässt also im Aufstiegsrennen Federn, beide Teams sind übrigens seit vier Spielen ungeschlagen.

KSC überflügelt die Störche

Im Tabellenmittelfeld begegneten sich Kiel und Karlsruhe. In der 16. Minute packte KSC-Verteidiger O’Shaughnessy den Hammer aus und schweißte das Leder ins linke obere Eck - Traumtor des Winterneuzugangs! Kiel hatte bis zur Pause einige gute Chancen zum Ausgleich, doch auch die Badener blieben gefährlich. Im zweiten Abschnitt tat sich deutlich weniger vor den Toren - bis Joker Schleusener in der 68. Minute auf 2:0 für den KSC stellte. Da Kiel sich offensiv zu harmlos präsentierte, blieb es beim zweiten Sieg in Folge für die Karlsruher.

Schalkes Churlinov erst fahrlässig, dann eiskalt

Die Köpfe zusammengesteckt: Schalke nach dem 1:0 gegen Paderborn. imago images/Kirchner-Media

Dass Schalke-Coach Grammozis mit dem 1:2 in Düsseldorf so gar nicht zufrieden war, zeigte die Aufstellung gegen Paderborn. Vier Änderungen nahm er vor, unter anderem durften Mikhailov und Churlinov von Beginn an ran. Nach einer verhaltenen Anfangsphase schlug S04 durch einen Standard zu, Bülter köpfte das Leder am kurzen Pfosten ins kurze Eck (22.). In der 38. Minute hatte S04 Glück, dass Justvans Schlenzer das Tor knapp verfehlte. Deutlich mehr dicke Chancen gab's nach der Pause: Churlinov vergab seinen Hochkaräter aufs 2:0 leichtfertig (61.), SCP-Stürmer Srbeny und Terodde scheiterten kurz danach jeweils am Aluminium. In der 74. Minute machte Churlinov seinen Fehlschuss mit dem 2:0 wieder wett, und da Fraisl den abgefälschten Schuss von Pröger kurz darauf entschärfte, kam keine Spannung mehr auf. Schalke hat damit vorgelegt, während der SCP sich nach der ersten Auswärtspleite der Saison immer weiter von den Aufstiegsrängen entfernt.

Elfmeter-Entscheidung in Dresden verursacht Diskussionen

Heidenheim musste in Dresden ohne Toptorschütze Kleindienst (Gelbsperre) auskommen, während Dynamo wieder auf Daferner (nach Gelbsperre) im Angriff zurückgreifen konnte. In einer zunächst zähen Partie waren Torchancen Mangelware, Dresdens Coach Alexander Schmidt reagierte bereits nach nicht einmal einer halben Stunde sogar mit einem Doppelwechsel. Kurz zuvor hatte Keeper Mitryushkin gerade noch vor dem einköpfbereiten Leipertz gerettet (28.). Nach der Pause gab's dann auch Zählbares: Schimmer traf per Kopf zur FCH-Führung (55.), Daferner verwandelte einen mehr als umstrittenen Elfmeter nach VAR-Eingriff zum Ausgleich (59.). Die Partie wurde danach etwas ruppiger, Torszenen seltener. Lediglich Daferner bewies Torgefährlichkeit, in der 90. Minute entschärfte FCH-Keeper Kevin Müller einen Schuss per sehenswerter Fußabwehr. So blieb es beim Remis in Dresden, für Heidenheim im Aufstiegsrennen eigentlich zu wenig.

Der 23. Spieltag der 2. Liga im Überblick