Werners Schlüsse und der Auftrag: "Werder soll ein Erlebnis sein"

Ole Werner zieht das große Fazit seiner ersten Bundesliga-Saison: Der Cheftrainer des SV Werder Bremen spricht von einem "erfolgreichen Jahr" - und will vor allem weiterhin für Spektakel stehen.

Am letzten Spieltag rutschte der SV Werder Bremen doch noch ab, auf Platz 13 - die gesamte Bundesliga-Saison über hatte der Aufsteiger tabellarisch immer besser dagestanden. Letztlich war das dann wohl auch eine Konsequenz des "zweiten Halbjahrs, das intensiv war", wie Ole Werner am frühen Samstagabend nach dem 0:1 beim 1. FC Union noch in den Katakomben an der Alten Försterei konstatierte: eines "mit vielen Widrigkeiten". Der Cheftrainer bekannte, "froh" zu sein, dass die Spielzeit in Berlin nun ihr Ende gefunden hatte: "Es ist uns allen anzumerken, dass der Akku echt leer ist."

Für den 35-Jährigen handelte es sich um die Premieren-Saison in der Bundesliga. Sein Fazit: "Es wurde uns alles abverlangt, das kann man für alle sagen." Häufig sei es eine Frage der individuellen Qualität der Akteure und der Geschwindigkeit des Spiels, "die in den entscheidenden Momenten den Unterschied" ausmache. Von seiner Arbeit her habe sich im Vergleich zur 2. Liga indes nicht sonderlich viel für ihn verändert; in taktischer und mentaler Hinsicht gab es wenig, von dem Werner überrascht wurde - auch, weil er dabei in den eigenen Reihen Unterstützung fand. "Es gibt hier viele Spieler, die wissen, wie so eine Erstligasaison läuft", erklärte er, "das hat uns sicherlich geholfen, auf vieles gut vorbereitet zu sein".

Werner: "Konnten uns nicht schneller entwickeln"

Was gleichwohl zu erwarten gewesen ist, war, dass er als Trainer eines Aufsteigers häufiger mit Negativerlebnissen umgehen musste. "Das macht die Sachen dann manchmal als Gruppe noch schwerer und intensiver - aber ich glaube, dass wir damit insgesamt gut umgegangen sind", so Werner, der von einem "erfolgreichen Jahr" sprach - "ohne, dass es nicht auch Luft nach oben" gäbe in Bremen. Die Rückrunde mal isoliert betrachtet, schloss Werder diese mit lediglich 15 Punkten als Tabellen-17. ab.

Der Chefcoach führt diesen Trend auch auf Personalprobleme im in der Wintertransferperiode nochmal ausgedünnten Kader zurück, zumal die eigentlich eingeplanten Rückkehrer Manuel Mbom und Felix Agu keine Rolle mehr spielten: "Dadurch war die Trainingsqualität nicht auf dem Niveau, dass wir uns schneller und besser weiterentwickeln konnten." Den Bremern war oftmals die Intensität in den Schlüsselmomenten eines Spiels abhandengekommen. Andererseits stellte Werner heraus: "Die Phase, in der die Leistungen über vier, fünf Wochen überhaupt nicht gestimmt haben und die Art und Weise nicht mehr funktioniert hat, hatten wir nicht." Daher habe sich zu keinem Zeitpunkt der Saison Unsicherheit im Team breit gemacht - wodurch Werder letztlich auch nie wirklich abstiegsgefährdet war.

Werders Marktwertplus: "Wenige, die nicht im positiven Moment sind"

Über die gesamte Saison stieg auch der Marktwert der Bremer Mannschaft an, Werner erwähnt in diesem Zusammenhang das "mit größte prozentuale Plus von allen Bundesligisten - nur Union hat ein höheres". Und wenn man die Spieler mal so durchgehe, "gibt es wenige, die in ihrer Karriere gerade nicht in einem positiven Moment sind", betonte der 35-Jährige.

Die Liste ist tatsächlich lang: Mitchell Weiser und Marvin Ducksch demonstrierten ihre Bundesliga-Klasse. Der Österreicher Romano Schmid wurde A-Nationalspieler, der Bulgare Ilia Gruev ebenso, Niclas Füllkrug war wie Milos Veljkovic gar WM-Teilnehmer und wurde Bundesliga-Torschützenkönig. "Und vor dem Hintergrund, dass der Verein Ablösen generieren muss, um neue Spieler zu bekommen", befand Werner, "war es somit auch ein gutes Jahr."

Keine Whatsapp an Füllkrug und Ducksch

Trotzdem hofft Werner "erstmal" noch, dass ihm Füllkrug und Ducksch als bestes Sturmduo der Liga erhalten bleiben. "Ich arbeite mit beiden ungefähr eineinhalb Jahre zusammen, da gibt es nicht mehr viel, was ich ihnen sagen könnte, das sie überraschen würde", so der Trainer: "Sie wissen, dass wir immer noch Möglichkeiten und Ideen haben, wie wir beide weiterentwickeln können." Aber er sei nun nicht mit einer "gesonderten Ansprache oder einer Whatsapp" von ihm an die beiden Angreifer zu rechnen, um womöglich als Überzeugungskünstler weiter auf sie einzuwirken.

Ohnehin seien die fußballerischen Vorstellungen des Coaches nicht davon abhängig, ob er mit einem oder zwei Stürmern spielen lasse. "Es soll offensiver, mutiger Fußball sein, es soll was passieren, wenn wir auf dem Platz stehen. Die Leute sollen wissen, dass es bei uns Spektakel gibt, auch wenn das Wort etwas negativ behaftet ist", erklärte Werner: "Werder Bremen soll ein Erlebnis sein." Diese DNA gelte es beizubehalten und zu beschützen: "Das ist für die Wahrnehmung und die Identität des Vereins das Allerwichtigste. Wir sehen eher die Chance als in jedem Moment das Risiko."

Neuer Werner-Vertrag: "Kein Hinhalten oder Taktieren"

Es ist davon auszugehen, dass dieses offensichtliche Commitment Werners in Bälde auch durch einen neuen Vertrag bei Werder manifestiert wird. Der alte Kontrakt hatte sich durch den erreichten Klassenerhalt bislang um ein Jahr verlängert, weswegen der Coach darauf verwies, dass "wir in dieser Sache ja nie wirklich Druck hatten, etwas über das Knie zu brechen". Er habe jedenfalls nicht die "Vorstellung, ich müsste morgen woanders sein", betonte Werner: "Es gibt kein Zögern, kein Hinhalten oder Taktieren, sondern es ist einfach so, dass man das Thema in Ruhe besprechen kann."

Insgesamt, so sein Eindruck, würden sich beide Seiten in der aktuellen Zusammenarbeit wohlfühlen - "nicht, weil sie immer lieb und nett ist", sagte Werner: "Sondern weil sie konstruktiv und kritisch ist. Deshalb glaube ich, dass man da hoffentlich zu einem Ergebnis kommt."