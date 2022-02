Werners freundliches Wiedersehen mit Walter: "Wir sind unterschiedlich"

In der Saison 2018/19 arbeiteten Ole Werner als Trainer der 2. Mannschaft und Tim Walter als Profi-Coach zeitgleich für Holstein Kiel. Im Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV kommt es nun zum Aufeinandertreffen. Im Vorfeld stimmt Werner harmonische Töne an - aber auch selbstbewusste.

Die Frage nach "einem gemeinsamen Bier nach Schlusspfiff", so ganz unter Trainern, konnte Ole Werner am Freitag auf der Pressekonferenz allein schon aus Termingründen zurückweisen. Unwahrscheinlich, dass sich am Sonntagnachmittag etwas Zeit dafür finden würde. Unwahrscheinlich auch, dass ein Nordderby der passende Rahmen dafür wäre, wenn in einem hochemotionalisierten Umfeld der SV Werder Bremen auf den Hamburger SV trifft, und diesmal zusätzlich noch: der Tabellenerste der 2. Liga auf den Zweiten.

Da wird wohl auch das laut Werner "gute Verhältnis" zu Walter nichts daran ändern, zumal man ohnehin nicht mehr regelmäßig in Kontakt stehe, indem man sich etwa einmal im Monat gegenseitig anrufe. Damals, in der Saison 2018/19, als der heutige HSV-Coach bei den Profis von Holstein Kiel in der sportlichen Verantwortung stand und der jetzige Werder-Coach bei der 2. Mannschaft, hätten beide "super zusammengearbeitet" und sich "sehr gut verstanden", sagt Werner. Er gehe davon aus, "dass es ein freundliches Wiedersehen sein wird" und bezeichnet den 46-Jährigen als "sehr nahbaren Typ - auch wenn man das von außen manchmal gar nicht so vermutet -, als sehr ehrlich, sehr offen".

Werner über Walter: "Einzigartig"

Und doch betont der Bremens Trainer umgehend auch: "Es ist schon so, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen haben, unser Fußball unterschiedlich aussieht und wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind." Der 33-Jährige habe einige Dinge aus der gemeinsamen Zeit in Kiel mitgenommen. Übernommen hat er nicht alles. Werner, der die andere Herangehensweise Walters "ein Stück weit einzigartig" nennt, geht insbesondere aus diesem Grund davon aus, dass es am Sonntag "eben interessant sein wird". Also, wer sich mit seiner Mannschaft letztlich durchsetzen kann.

Wir sind Werder Bremen, wir sind aktuell Tabellenführer. Ole Werner

"Nicht in die Karten gucken lassen", will sich der Werder-Coach dabei im Vorfeld natürlich; was er jedoch sagen kann, ist, dass es wichtig sein wird, auf das Hamburger Spiel "einzugehen". Man werde sich dem HSV anpassen, allerdings nur in einem solchen Maß, "dass wir uns nicht zur Unkenntlichkeit verändern", so Werner. Letztlich seien dann schon die eigenen Stärken maßgeblich: "Weil: Wir sind Werder Bremen, wir sind aktuell Tabellenführer. So wollen wir auch auftreten. Wenngleich wir wissen, dass es eine sehr schwere Aufgabe wird."

Im Gegensatz zu Werder, das unter Werner auch aufgrund von klaren taktischen und mannschaftlichen Strukturen in die Erfolgsspur (sieben Siege, ein Unentschieden) gefunden hat, folgen die Muster beim HSV keiner festen Struktur. Insbesondere das Positions- und Aufbauspiel ist äußerst flexibel angelegt, wird von stetigen Wechseln durchzogen. Der Gegner setzt laut Werner "sehr viel auf Intuition, auf Individualität. Das ist sicherlich der Unterschied zu vielen anderen Mannschaften."

Werners Auswärts-Reiz: "Das finde ich geil"

Für den Werder-Trainer kommen am Sonntag viele Zutaten zusammen, die für einen Fußball-Nachmittag sprechen, an dem es "vom ersten Moment zu Sache geht": "25.000 Zuschauer hatten wir ganz lange nicht, ein guter Gegner und das größte Fußballspiel für die Region." Dass die Partie im Volkspark, also auswärts, ausgetragen wird, empfindet er als weiteren Reiz: "Wenn ich weiß, es sind viele gegen dich und du musst als die Gruppe mit den mitgereisten Fans auswärts bestehen - das finde ich geil. Das kitzelt mich persönlich noch mal mehr. Und ich glaube, vielen Spielern geht es auch so."