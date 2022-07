Werners Auftrag an Buchanan: "Daran werden wir arbeiten"

Am Montag wurden die letzten Formalitäten geklärt: Lee Buchanan wechselt ablösefrei von Derby County zum SV Werder Bremen. Trainer Ole Werner sieht gute Anlagen, aber auch noch einiges an Verbesserungspotenzial bei dem Neuzugang.

Seit Sonntag in Zell am Ziller: Lee Buchanan. IMAGO/Nordphoto

Aus dem Trainingslager in Zell am Ziller berichtet Tim Lüddecke

Einen ersten Eindruck von seiner neuen Mannschaft verschaffte sich Lee Buchanan von oben. Den 2:1-Testspielsieg gegen den Karlsruher SC verfolgte er aus dem 2. Stock eines Schulgebäudes neben dem Parkstadion in Zell am Ziller: aus einem geöffneten Fenster.

Zuvor war der Engländer am Sonntag ins Trainingslager gereist, um am Montag erst erfolgreich den Medizincheck zu absolvieren und anschließend einen Vertrag beim SV Werder Bremen zu unterschreiben. Am Dienstag wird der 21-Jährige dann auch erstmals im Training des Bundesliga-Aufsteigers dabei sein. "Werder Bremen ist immer noch ein großer Name in Europa, auch wenn die letzten Jahre nicht ganz so erfolgreich waren. Ich freue mich sehr auf Werder, die Fans und die Bundesliga. Es ist eine der Top-Ligen in Europa", erklärte der Neuzugang.

Werder und das lange Warten

Der Wechsel des linken Außenverteidigers hatte sich über Wochen hingezogen, weil die Besitzerverhältnisse seines sich in einem Insolvenzverfahren befindlichen Ex-Klubs Derby County für längere Zeit nicht geklärt werden konnten. "Es war ein langes Warten", sagte Leiter Profifußball Clemens Fritz. Am Wochenende nun wurde eine Übernahme vollzogen, dadurch kam final Bewegung in den Transfer, der nun ablösefrei über die Bühne ging. Werder war sich da längst mit dem Spieler einig, der in den vergangenen beiden Spielzeiten auf insgesamt 65 Einsätze in der englischen 2. Liga kam.

Eine beachtliche Anzahl, findet auch Ole Werner angesichts Buchanans noch jungen Alters, allerdings verwies der Werder-Coach in diesem Zusammenhang auch auf die "Entwicklungszeit, die er brauchen wird". Die Anlagen für die Position auf der linken Außenbahn, wo Werder eine weitere Planstelle des nun fast kompletten Kaders vergeben konnte, seien jedenfalls gegeben, "er verfügt über eine gewisse Dynamik", so Bremens Trainer, sei läuferisch stark, im Passspiel klar und in der Lage, "gute Flanken" zu schlagen.

Werner über Buchanan: "Er kann noch mutiger werden"

Doch Werner wäre nicht Werner, wenn er nicht bereits einige Potenziale bei Buchanan ausgemacht hätte, die es noch freizusetzen gilt, nämlich: "Er muss noch ein bisschen an der Entscheidungsfindung arbeiten und kann im Vorwärtsgang sicherlich noch mutiger werden - weil er eigentlich relativ viel dafür mitbringt", erklärte der 34-Jährige: "Daran werden wir mit ihm arbeiten."

Auf dem linken Flügel tritt er in Konkurrenz zu Anthony Jung, der zunächst jedoch naturgemäß einen gewissen Vorsprung genießt. "Tony ist da, kennt die Abläufe", sagte Werner, "er hat eine sehr gute Saison gespielt, kennt auch die Bundesliga schon aus einigen Einsätzen." Zudem soll Buchanan die nötige Eingewöhnungszeit zugestanden werden, um erst einmal viele "Eindrücke zu sammeln und sich zu zeigen", so der Werder-Coach.

Und dann käme auch dem nächsten Bremer Neuzugang der vergangenen Tage (nach Jens Stage und Oliver Burke) die Chance zu, sich durchzusetzen: "Lassen wir uns überraschen, wer dann am Ende die Nase vorn haben wird."