Werners "absolutes Highlight-Spiel": Ohne Pavlenka, mit Erinnerungen - und gegen Füllkrug

Mit der Partie bei Borussia Dortmund eröffnet der SV Werder Bremen am Freitagabend den 8. Bundesliga-Spieltag. Für Coach Ole Werner gibt es jedenfalls kein reizvolleres Auswärtsspiel in der Bundesliga.

Das längere Fehlen von Naby Keita war bereits bekannt, und auch bei Niklas Stark (Adduktoren) und Amos Pieper (muskuläre Probleme) deutete kaum etwas auf ein Comeback schon in dieser Woche hin - doch mit Jiri Pavlenka wird dem SV Werder Bremen auch sein Stammkeeper für die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen. Der Tscheche war mit Adduktorenbeschwerden von der Nationalmannschaft zurückgekehrt.

"Wir gehen von keiner ganz langen Ausfallzeit aus und müssen gucken, ob es nächste Woche wieder funktioniert", sagte Werner. In Dortmund wird der 31-Jährige zunächst von der Bremer Nummer zwei, Michael Zetterer, vertreten, der während der Länderspielpause zumindest beim 3:3 im Testspiel gegen den FC St. Pauli zum Einsatz kam. "Es ist sehr ärgerlich, dass Pavlas fehlt", befand der Bremer Cheftrainer: "Aber wir haben einen sehr guten Ersatz. Er hat letztes Jahr immer seinen Mann gestanden, wenn er gebraucht wurde." Zweimal kam Zetterer da in der Bundesliga zum Einsatz, gegen Augsburg (0:1) und in Mönchengladbach (2:2).

Füllkrug beim BVB: "Er wird ähnlich eingesetzt wie bei uns"

Und apropos vergangene Saison: Natürlich wurde Werner im Vorfeld der Partie beim BVB nun auch noch einmal auf seine Erinnerungen an den denkwürdigen Bremer 3:2-Sieg angesprochen, der nach einem 0:2-Rückstand bis zur 89. Minuten noch durch drei Jokertore zustande gekommen war. Der 35-Jährige verwies auf eine "Geschichte, die es im Fußball nicht allzu selten gibt: Dass ein Underdog mit einer guten Leistung ein favorisiertes Heimteam vor Probleme stellen kann." Man könne sich diese Ereignisse nun zwar wieder "gerne" ins Gedächtnis rufen, erklärte Werner, "aber es wird natürlich ein anderes Spiel sein, mit anderen Spielern auf dem Platz".

Ich freue mich aufs Wiedersehen mit Fülle, das wird uns allen so gehen. Ole Werner

Niclas Füllkrug war in der vergangenen Saison schon Teil dieser Partie, wird nun jedoch für den BVB statt für Werder auflaufen. "Ich freue mich aufs Wiedersehen mit Fülle, das wird uns allen so gehen", sagte der Cheftrainer: "Trotzdem steht das in meinem Arbeitsalltag nicht im Vordergrund." Die Stärken, die der Nationalstürmer schon für Werder eingebracht hat, würden nun jedenfalls auch von den Dortmundern zunehmend in Anspruch genommen, findet Werner: "Sie überspielen immer mehr Situationen unter Druck lang, was sie vorher ohne ihn aus meiner Sicht weniger gemacht haben. Insofern wird er ähnlich eingesetzt wie bei uns."

Werner: "Darauf freut man sich das ganze Jahr"

Dass die Vorzeichen für die Bremer somit etwas ungünstig ausfallen könnten, ohne die drei Stammspieler Pavlenka, Stark, Pieper, mit bereits 17 Gegentoren - und gegen einen gut aufgelegten Füllkrug, will Werner jedenfalls nicht gelten lassen: "Für mich ist das ein absolutes Highlight-Spiel: Freitagabend, unter Flutlicht in Dortmund. Es ist das Auswärtsspiel, auf das man sich das ganze Jahr freut, weil es von der Atmosphäre her außergewöhnlich ist." Ob die Partie dann von Erfolg gekrönt werde, hänge auch davon ab, "dass der Gegner eine Tür aufmachen muss", so Werner: "Und wenn das so ist, musst du bereit sein."