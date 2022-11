Werner wird neuer Geschäftsführer beim Jahn

Der SSV Jahn Regensburg hat Tobias Werner vom FC Carl Zeiss Jena als neuen Geschäftsführer Sport verpflichtet.

Am 1. Dezember tritt Tobias Werner seine neue Stelle als Geschäftsführer Sport bei Jahn Regensburg und damit die Nachfolge von Roger Stilz an, der aus "persönlichen Gründen" um Auflösung seines Vertrages bat. Zuletzt war Werner Sportdirektor beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.

"Nach dem Ausscheiden von Roger Stilz haben wir in den vergangenen Wochen viele und intensive Gespräche mit möglichen Kandidaten für die Neubesetzung der Position des Geschäftsführers Sport der Jahn KG geführt", wird Hans Rothammer, Aufsichtsratsvorsitzender der Jahn KG und Vorstandsvorsitzender des Jahn e.V., auf der Vereinswebsite zitiert. "Tobias Werner hat dabei einen nachdrücklich positiven Eindruck hinterlassen. Nach unserer Überzeugung passt er insbesondere aufgrund seiner Persönlichkeits-, Kooperations- und Kommunikationskompetenz sowie seiner Erfahrung als Spieler und Sportdirektor sehr gut zum vakanten Aufgabengebiet."

Werner, der auch schon in der Geschäftsstelle des FC Augsburg gearbeitet hat, lief 127-mal in der Bundesliga (24 Tore) und 150-mal in der 2. Liga (25) für Augsburg, den VfB Stuttgart und den 1. FC Nürnberg auf.

"Voller Tatendrang und Begeisterung"

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir von Seiten des SSV Jahn entgegengebracht wird. Ab dem 1. Dezember werde ich voller Tatendrang und Begeisterung, aber auch mit dem nötigen Respekt und Fokus an meine neuen Aufgaben herangehen", so Werner. "Mit Mut und im Wissen um die Besonderheiten und Stärken des SSV Jahn möchte ich die gesteckten Ziele erreichen und dadurch einen Beitrag zur positiven Entwicklung des SSV Jahn leisten."