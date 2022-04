Werner: "Wer kann Enttäuschung besser verarbeiten?"

Wieder ein 1:1, zum dritten Mal in Folge. Der SV Werder Bremen hat im Aufstiegskampf zuletzt keine großen Sprünge gemacht - und ist damit auch nicht wirklich zufrieden. Doch Trainer Ole Werner richtet den Blick bereits nach vorn, in doppelter Hinsicht: auf den FC Schalke 04.

Sechs Punkte konnte der Bundesliga-Mitabsteiger der Vorsaison in den drei zurückliegenden Partien auf Werder gut machen. Durch eine Siegesserie, die nun sogar schon fünf Spiel währt, zog Schalke in der Tabelle schon vor einer Woche vorbei, ist nun mit zwei Punkten Vorsprung Erster. Am Samstag (13.30 Uhr) kommt es in Gelsenkirchen also zu dem Topspiel der 2. Liga. Und bei Werder wird zumindest schon die Zurückeroberung der Tabellenführung geplant.

Werder will "auf Schalke Punkte gutmachen"

"Wir werden das Spiel gewinnen", tönte Marco Friedl nur wenige Augenblicke nach dem 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg am Mikrofon, das ihm Werders Stadionsprecher vor der Bremer Fankurve in die Hand gedrückt hatte. Auch Leonardo Bittencourt betonte, nach dem nächsten 1:1-Unentschieden "auf Schalke Punkte gutmachen" zu können. Mit der Punkteausbeute aus den Spielen gegen Sandhausen, den FC St. Pauli und eben Nürnberg ist man bei Werder nämlich alles andere als zufrieden. "Wenn man den Spielverlauf sieht, können wir alle drei Spiele gewinnen", so Bittencourt, "und das passiert gerade nicht. Es tut ein bisschen weh. Aber wir haben immer noch eine gute Ausgangslage."

Werder bleibt Tabellenzweiter, weil die Konkurrenz - bis auf Schalke - an diesem 30. Spieltag ebenfalls keinen Sieg verbuchen konnte. Die Nürnberger wurden durch das Unentschieden im direkten Duell auf Distanz (vier Punkte Differenz) gehalten, St. Pauli musste sich durch ein Last-Minute-Gegentor ebenfalls mit einem Remis begnügen, und Darmstadt geriet als einziger Verlierer (gegen Schalke) mit mindestens einem Punkt ins Hintertreffen.

Werner: "Alle mussten Rückschläge hinnehmen"

"Wenn ich mir das Aufstiegsrennen insgesamt anschaue, mussten so gut wie alle Mannschaften in dieser Woche einen gewissen Rückschlag hinnehmen - außer Schalke", resümierte Ole Werner, und "ganz entscheidend in dieser Saisonphase" sei nun, wie die Teams damit umgehen: "Also, wer kann besser damit umgehen, wer kann Enttäuschung besser verarbeiten?" Nachdem die relevanten Themen der Nürnberg-Partie aufgearbeitet sein werden, will man sich in Bremen jedoch gar nicht zu lange damit aufhalten: "Es geht darum, dass wir in sechs Tagen schon das nächste Spiel haben", sagte Werner noch am Sonntag, "insofern geht der Blick nach vorne, ab sofort."

Auf Schalke: Steigerung vonnöten

Auf den FC Schalke 04, mit dem sich Bremens Trainer bis dato noch "nicht allzu viel" beschäftigt habe, gegen den er "speziell vor dem Publikum" jedoch "ein besonderes Spiel gegen eine Mannschaft, die eine sehr hohe individuelle Qualität hat" erwartet. Und um am Samstag dann tatsächlich für die drei Punkte in Frage zu kommen, "müssen wir an der absoluten Leistungsgrenze sein", fordert Werner. Gegen Nürnberg sei seine Mannschaft das nicht gewesen - "insofern werden wir uns steigern müssen".