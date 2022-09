Werner: "Wenn ein Spiel wild wird ..."

Freitagabend, Fluchtlicht - und ein Fußballspiel, in dem die Chance schlummert, auf Platz fünf zu klettern: Die Rahmenbedingungen könnten gewiss schlechter sein, wenn Werder Bremen auf den FC Augsburg trifft. Die Ausgangslage ist also klar - Ole Werners Auftrag an seine Mannschaft ebenso.

Eröffnet mit seinem Team am Freitagabend den 6. Spieltag: Werder-Coach Ole Werner. imago images