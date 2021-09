Werner vor KSC-Spiel: "Für uns ungewöhnlich"

Den positiven Trend fortsetzen: Das Motto von Holstein Kiel für das Gastspiel am Samstag beim Karlsruher SC ist klar. Trainer Ole Werner muss dabei aber auf namhafte Spieler verzichten.

Die Tendenz stimmt. Nach dem Horrorauftakt von Holstein Kiel in die neue Saison (drei Niederlagen, 0:9 Tore) hat sich die Situation in der Länderspielpause ein wenig entspannt, die Stimmung wird positiver. Denn: Die letzten Ergebnisse geben den Störchen Aufwind. Vier Zähler aus den vergangenen beiden Partien stehen zu Buche, zuletzt konnte mit dem 3:0 gegen Erzgebirge Aue sogar das bislang desaströse Torverhältnis aufgebessert werden. Am Samstag (13.30, LIVE! bei kicker) beim Karlsruher SC soll der nächste, stabilisierende Schritt gemacht werden.

"Ungewöhnliche" Verletzungsmisere

Die Aufstellung für das Auswärtsspiel dürfte bei Trainer Ole Werner aber wohl für Kopfzerbrechen sorgen. Gleich mehrere Spieler fallen aus. Neben den Langzeitverletzten Marco Komenda, Ahmet Arslan und Holmbert Aron Fridjonsson stehen auch Aleksandar Ignjovski und die Neuzugänge Steven Skrzybski, Lewis Holtby und Julian Korb nicht zur Verfügung - allesamt wegen "muskulärer Probleme".

"Das ist für uns eher ungewöhnlich, weil wir in den letzten Jahren von größeren oder schlimmeren Muskelverletzungen nahezu verschont geblieben sind", wunderte sich Werner auf der Pressekonferenz vor der Partie über sein Lazarett. "Und jetzt haben wir eine Häufung von relativ vielen Fällen in einer kurzen Zeit." Trotzdem müsse man bei den Spielern, die es betrifft, "die jeweils persönliche Geschichte dahinter sehen" und damit auch "die sicherlich auch nicht optimalen Vorbereitungsabläufe". Als Beispiel nannte der Coach unter anderem Neuzugang Holtby, der erst Mitte August zur KSV stieß und "entsprechend jetzt auch keine normale Vorbereitung hatte".

Klar sei, "dass man in der Art und Weise, wie die Jungs zu uns gekommen sind, von Vornherein wusste, dass ein gewisses Risiko mit dabei ist." Trotzdem "ist es natürlich etwas, was uns nicht zufrieden stellt und wo wir schauen, welche Dinge wir verbessern können."

Arp als entscheidender Faktor?

Zählen kann Werner unterdessen auf Fiete Arp. Die Bayern-Leihgabe glänzte beim Sieg gegen Aue mit seinem ersten Tor im Dress der Störche (kicker-Note 2,0). Auf die Frage, ob der Bann beim Stürmer nun gebrochen sei, reagierte dessen Trainer nüchtern: "Er macht einfach seinen Job, wir unterstützen ihn dabei und ich halte ihn für einen sehr talentierten Spieler, der auf einem vernünftigen Weg ist." Natürlich, tue es "in dem Moment, wo du triffst" gut. "Aber ich hatte vorher auch nicht das Gefühl, dass er da irgendwo belastet wäre, weil er vielleicht in den Spielen vorher nicht getroffen hat", so Werner weiter.

Letztlich liege es "auch ein Stück bei uns selbst", ob der positive Trend bei den Kielern weitergehe, erklärte Werner. Seine Truppe fahre "mit Lust und Optimismus" zum Tabellensechsten und "dem Vorhaben, drei Punkte zu entführen". Ein weiterer Treffer von Arp dürfte dabei willkommen sein.