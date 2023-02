Werner vor Dortmund: "Ich glaube nicht, dass das Hinspiel noch eine große Rolle spielt"

Der ein oder andere wird sich mit Sicherheit noch bestens an das verrückte Hinspiel zwischen Dortmund und Bremen zurückerinnern. Für Ole Werner spielt der furios-späte Sieg aber keine Rolle mehr - weniger auch der Super Bowl, der ihm schlicht zu spät über die Bühne geht.

Samstag, 20. August 2022, ein denkwürdiges Spiel: Der nach einem Zweitliga-Jahr wieder in die Bundesliga zurückgekehrte SV Werder Bremen tritt nach zwei Remis zum Saisonstart bei Favorit Borussia Dortmund an und liegt kurz vor Schluss mit 0:2 zurück. Dann aber treten Joker Lee Buchanan (89. Minute), Niklas Schmidt (90.+3) sowie der eingewechselte Oliver Burke (90.+5) auf den Plan. Binnen weniger Minuten lassen die Grün-Weißen den vollbesetzten Signal-Iduna-Park verstummen - lediglich im Gästeblock, eine Art gallisches Dorf im BVB-Stadion, steppt der Bär. Und auf dem Rasen liegen sich Bremer Spieler in den Armen, während sich die Borussen wundern.

Fast sieben Monate später glaubt Werder-Coach Ole Werner aber, dass dieses verrückte Hinspiel rein sportlich nicht mehr allzu präsent ist. "Ich glaube nicht, dass das Hinspiel noch eine große Rolle spielt - weder für uns noch für Dortmund", sagte der Trainer am Donnerstag auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Rückspiel am bevorstehenden 20. Spieltag (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Sie werden einfach versuchen, weiter Punkte auf die Uhr zu bekommen. Und wir, den aktuell guten Lauf fortzusetzen."

Im Genauen sieht das wie folgt aus: Während die Schwarz-Gelben äußerst erfolgreich aus der Winterpause gekommen sind und neben vier Dreiern im deutschen Oberhaus (13:5 Tore) auch das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht haben (2:1 in Bochum), hat sich Grün und Weiß nach dem schlimmen 1:7 in Köln sowie dem knappen 1:2 gegen Union Berlin mit zwei Siegen am Stück gefangen (2:1 gegen Wolfsburg und 2:0 in Stuttgart).

Dortmund, "das ist Top-Qualität"

Allzu viel über Dortmund und etwaige Ansprüche auf den Titel mochte Werner aber nicht reden: "Sie sind im Meisterschaftsrennen mit dabei, was sicherlich den Vereinsansprüchen entspricht. Sie sind sehr gut aus dem Winter gekommen, haben alle Spiele gewonnen. Das ist eine absolute Spitzenmannschaft - und darauf stellen wir uns ein." Der Kampf an der Tabellenspitze, bei dem neben Meister Bayern auch Union, Leipzig und Frankfurt mitmischen, "ist nicht mein Thema. Es ist eng da oben - und das müssen die Mannschaften untereinander ausmachen".

Vielmehr gehe es ihm darum, sein Team richtig einzustellen - und den BVB zu durchschauen, um Schwachstellen zu finden. Was gar nicht so leicht sei, wie auch das von ihm vor dem TV verfolgte Bochum-Spiel gezeigt habe: "Da ist jetzt nichts Grundsätzliches dabei gewesen - nichts, was nicht schon in der Art bekannt gewesen ist." Dennoch diene der Auftritt im DFB-Pokal als jüngstes Beispiel, wie man gegen Dortmund spielen kann. Bochum habe das laut Werner in Phasen schließlich gut gemacht - und daraus könne man Schlüsse für das eigene Auftreten ziehen.

Aber: "Dortmund verteidigt robust, lässt wenig zu. Das ist eine komplette Mannschaft, die auch enge Spiele für sich entscheidet. Das ist eine Top-Qualität."

Erste Minuten für Philipp?

Und dem will Werner sein bestmögliches Personal entgegensetzen. Die Auswahl dafür ist nahezu komplett, lediglich Kapitän Marco Friedl (5. Gelbe Karte) und Felix Agu fehlen: "Es sieht gut aus, der Einzige, der gesundheitlich fehlen wird, ist Agu. Alle anderen Jungs sind zurück." Etwa auch Mitchell Weiser, der nach seiner abgesessenen Sperre nach 5. Gelber Karte ziemlich sicher in die Startelf zurückkehren wird.

Heißt auch, dass der im Winter vom VfL Wolfsburg geholte Maximilian Philipp gute Chancen auf seinen Einsatz hat. In welcher Form? Das wird sich laut Coach Werner zeigen: "Maximilian hat seine Sprunggelenksverletzung überstanden, ist körperlich voll da und für alles eine Option. Aber lasst euch überraschen, wie wir unsere Aufstellung angehen - wir sind ja nicht dafür bekannt, vorab zu viel zu verraten."

Veljkovic zurück in der Startelf?

Demzufolge verriet der 34-jährige Bremer Trainer auch nicht, ob der zuletzt dreimal nur spät eingewechselte und zuvor als Stammverteidiger eingesetzte Milos Veljkovic für Friedl starten wird. Sorgen müsse sich der 27-jährige Serbe aber nicht machen: "Ich weiß, was ich an ihm habe. Solche Situationen wie jetzt entstehen einfach mal. Niemand muss sich aber Gedanken machen, dass er in nächster Zeit keine Einsätze bekommt. Milos ist damit total professionell umgegangen und hat nach seinen Einwechslungen in diesen Spielen auch seinen Mann gestanden. Da muss man sich anbieten und auf seine nächste Chance warten - und die kommt meistens auch."

Steht nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung: Bremens Flügelläufer Mitchell Weiser. IMAGO/Nordphoto

Allgemein stehe Werner Woche für Woche, von Spiel zu Spiel vor einem Aufstellungspuzzle - inklusive einiger Fragen, um am Ende auf einen Startelf-Nenner zu kommen: "Ich kann mich (etwa auf der Achterposition; Anm. d. Red.) nur falsch entscheiden, weil ich immer jemanden auch draußen lasse, der es verdient hätte zu spielen. Aber so ist das im Mannschaftssport. Ich versuche die beste Entscheidung zu treffen: Wer macht welchen Eindruck? Wer ist wie drauf? Was kannst du von der Bank bringen? Was passt auch zum Gegner?" Das gelte es stets bestmöglich zu beantworten - und zeige dem Trainer auch, dass der Kader von Werder Bremen etliche Optionen bereithält.

American Football: "Ich interessiere mich dafür"

Da nach dem Heimspiel gegen Dortmund am Samstag erst eine Woche später in Frankfurt wieder ein Pflichtspiel ansteht, kam am Ende der PK auch noch eine Frage Richtung American Football auf. Schließlich steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr MEZ, LIVE! bei kicker) zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs der Super Bowl in seiner 57. Auflage (LVII).

Live verfolgen wird SVW-Coach Werner das große Finale der National Football League (NFL) aber nicht: "Das ist mir zu spät, ehrlich gesagt. Ich interessiere mich zwar dafür, kenn mich auch ganz gut aus - aber ich denke nicht, dass ich das anschauen werde." Und seine Spieler? "Ich werde bei jedem einzelnen an die Tür klopfen und überprüfen, ob sie schon schlafen - und wehe nicht!"