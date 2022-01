Werner vertagt Zielsetzung: "Bringt nichts, irgendwas rauszublasen"

Noch bestehen personelle Fragezeichen: Die mit Corona infizierten Spieler beim SV Werder Bremen befinden sich weiterhin in Quarantäne. Das wirkt sich auch auf interne Beratungen aus. Mehr Klarheit scheint es bei Transfers zu geben.

Wird Werders Saisonziel angepasst? Ole Werner will sich dem Thema in der kommenden Woche widmen. imago images/Nordphoto

Vor einer Woche meldete der Zweitligist vier positive COVID-19-Befunde. Zwei der seitdem ausfallenden Spieler gehören zum Werder-Mannschaftsrat: Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic. Insofern verweist Cheftrainer Ole Werner auch auf deren noch unsichere Rückkehr - bis ein Thema besprochen werden kann, das bereits nach dem letzten Spiel im Jahr 2021 aufgekommen war. Interne Beratungen sollten Aufschluss darüber geben, ob man den Zweitliga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf am 15. Januar mit einem angepassten Saisonziel - also dem Aufstieg - angehen wolle; das hatte Sportchef Frank Baumann nach dem 4:1-Sieg vor Weihnachten in Hannover bestätigt.

Aufgrund des derzeit unpässlichen kompletten Mannschaftsrats scheint es jedoch noch keinen neuen Stand zu geben. Zumal Werner nun durchblicken ließ, dass es bei so einem Vorgang nicht damit getan sei, lediglich eine Wunsch-Platzierung an die Tafel zu schreiben: "Das ist komplexer", betont er: "Man kann irgendwas rausblasen, aber das bringt nichts." So ein Ziel müsse dann auch mit konkreten Maßnahmen verknüpft sein, "die du als Mannschaft umsetzen willst, um dahin zu kommen", so der Werder-Coach. In der neuen Woche, stellte Werner in Aussicht, könnte man sich diesem Thema intern noch mal näher widmen.

Wann genau die Infizierten (zudem Manuel Mbom und Marco Friedl) zur Mannschaft zurückkehren dürfen, hängt insbesondere noch vom Land Bremen und dem Zeitpunkt einer neu verabschiedeten Verordnung der Corona-Regeln ab. Ebenfalls spielt eine Rolle, ob die Spieler dann negativ getestet werden. Je nachdem, wann sie rauskämen, sagt Baumann, könnten sie "im besten Fall auch eine Option für Düsseldorf sein". Zuvor würden die Profis sich einer Cardio-Testung unterziehen, ehe sie erst individuell belastet werden und anschließend ins Mannschaftstraining einsteigen könnten.

Wintertransfers? Baumann erwartet nicht viel Bewegung

Etwas klarer erscheinen die Vorzeichen in Sachen Wintertransfers. Der Werder-Sportchef geht nach wie vor "nicht davon aus, dass es viel Bewegung im Kader gibt", vor allem nicht bei den ersten 16 bis 18 Plätzen, so Baumann. Lediglich "bei dem einen oder anderen jungen Spieler" könnte etwas passieren. Der 46-Jährige verwies dabei einmal mehr auf die "ganz bestimmten Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass wir etwas machen".

Die erneute Rückkehr im deutschen Profifußball zu den Geisterspielen hat auch den wirtschaftlichen Spielraum der Bremer Verantwortlichen nicht größer werden lassen. "Aber man weiß nie", ließ Baumann zumindest ein Hintertürchen offen, vor allem für den Fall, dass auf der Abgabeseite noch etwas Außergewöhnliches passiere. Stand jetzt gehe er jedoch auch davon nicht aus.