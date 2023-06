Werner und Klostermann reisen ab - Ohne Gündogan gegen Polen

Die deutsche Nationalmannschaft muss in den anstehenden Länderspielen gegen Polen und Kolumbien auf die Leipziger Timo Werner und Lukas Klostermann verzichten.

Beide reisten am Donnerstag gar nicht erst mit dem Team nach Warschau, wo die DFB-Auswahl am Freitag auf Gastgeber Polen trifft. Werner klagt bereits seit dem DFB-Pokalfinale über Beschwerden im linken Sprunggelenk und konnte daher auch seit der Zusammenkunft der Nationalmannschaft vor einer Woche nicht mit der Mannschaft trainieren. Klostermann musste das Abschlusstraining am Donnerstag wegen einer Oberschenkelverletzung abbrechen. Beide Profis reisten zu weiteren Untersuchungen und Reha-Maßnahmen nach Leipzig.

Im Testspiel gegen die Polen wird Hansi Flick zudem auf Ilkay Gündogan verzichten, dies hatten der Bundestrainer und der frischebackene Champions-League-Gewinner von Manchester City bereits im Vorfeld so besprochen. Gündogan, der ebenso wie Robin Gosens erst am Mittwoch zur Mannschaft stieß, absolvierte am Donnerstag eine individuelle Einheit. Er soll im letzten Saisonspiel gegen Kolumbien am Dienstag in Gelsenkirchen zum Einsatz kommen.

Flick dürfte gegenüber dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine einige Personaländerungen vornehmen, unter anderem im Tor mit Marc-André ter Stegen anstelle von Kevin Trapp agieren. Nähere Einzelheiten dazu werden bei einer für 18:30 Uhr in Warschau terminierten Pressekonferenz erwartet.