Werner und die vielen Fragezeichen: "Mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten"

Dass der kommende Gegner des SV Werder Bremen unter der Woche den Cheftrainer gewechselt hat, erschwert die Vorbereitung auf Dynamo Dresden. Trainer Ole Werner versucht sich an etwaige Unwägbarkeiten "heranzutasten". Gut gerüstet sieht er seine Mannschaft trotzdem.

Es ist ja nicht so, dass Ole Werner noch nie ein Spiel des SC Verl verfolgt hätte. In der vergangenen Saison etwa hatte der ehemalige Coach von Holstein Kiel auch deshalb ein Auge auf den Drittligisten, weil Mittelfeldspieler Philipp Sander für ein Jahr von den Störchen nach Westfalen verliehen wurde. Insofern ist es Werner "schon bekannt", welche Art von Fußball der damalige Verler Trainer Guerino Capretti spielen ließ. In dieser Woche jedoch befasste man sich beim SV Werder noch mal etwas intensiver mit dem 40-Jährigen.

Seit Mittwoch ist Capretti neuer Chefcoach bei Dynamo Dresden, gerade mal rund zwei Wochen, nachdem er beim SC Verl freigestellt wurde. Insofern wird die Bremer Analyseabteilung, die sich bereits ausgiebig mit dem Wirken des Deutsch-Italieners bei seinem Ex-Klub beschäftigt hat, auf relativ frische Eindrücke zurückgreifen können, etwa vom 13. Februar, einem 1:1-Unentschieden bei Viktoria Berlin.

Capretti bleiben nur wenige Tage

Eine Garantie, dass Capretti seine Vorstellungen auch mit Dynamo versuchen wird eins zu eins umzusetzen, gebe es jedoch nicht, sagt der Werder-Coach: "Weil der Kader ein anderer ist, die Situation eine andere ist." Und weil ihm ja nur wenige Tage seit Amtsantritt bleiben werden, bis die Partie am Sonntag um 13.30 Uhr vor bis zu 25.000 Fans (Werner: „Die Zuschauer sind das Salz in der Suppe“) im Weserstadion angepfiffen wird.

Werner versucht zu antizipieren

Aufgrund der begrenzen Aussagekraft wurden und werden den Bremer Profis in dieser Trainingswoche auch weniger Videosequenzen vom Gegner vorgeführt als üblich. "Der Trainerwechsel macht die Dinge insofern unberechenbarer, als dass man keine Rückschlüsse auf das letzte Spiel von Dynamo Dresden ziehen kann", so Werner. Stattdessen will sich der Coach anders an den Tabellen-14. "herantasten", wie er ausführt: "Man versucht, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten." Zu antizipieren, "was gut funktionieren könnte", mit Blick auf die Trainer-Vergangenheit von Capretti und seinem nun vorhandenen Personal bei den Sachsen.

Werder mit Erfahrungen und Lösungen

Werner geht jedoch davon aus, dass frühestens mit Aushändigung des Spielberichtsbogens endgültig Klarheit über die Dresdner Herangehensweise herrschen wird, "vielleicht auch erst im Spiel". Den Bremern komme es da sicherlich zugute, "dass wir in den letzten Wochen eigentlich so gut wie alle Grundordnungen, die im Fußball gängig sind, mal gespielt haben", inklusive der entsprechenden Erfahrung und Lösungen, erläutert der 33-Jährige. Doch gerade, "wenn so viele Fragezeichen da sind", sei man ja ohnehin besser beraten, so Werner, "sich auf unsere eigene Leistungsfähigkeit zu fokussieren". Der SV Werder Bremen ist bekanntlich Tabellenführer.