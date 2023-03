Werner und die Einzel-Analysen: "Das ist etwas mehr Arbeit"

Viel Tempo und eine ganze Menge individuelle Qualität: Wie man beim SV Werder Bremen den kommenden Gegner einschätzt - und trotz des erneuten Ausfalls mehrerer Leistungsträger gegen Bayer Leverkusen bestehen will.

Dass Ole Werner mit seinem Tipp nicht ganz richtig lag, ahnte er nach wenigen Sekunden selbst: Wahrscheinlich seien es noch mehr als die 250 Millionen Euro, auf die der Trainer des SV Werder Bremen den Kaderwert des kommenden Gegners taxiert hatte. Die tatsächliche Summe beläuft sich auf über 400 Millionen Euro, zumindest nach Einschätzung des Branchenportals transfermarkt.de.

Wie auch immer: Eigentlich ging es Werner ja lediglich darum, auszudrücken, dass die Leverkusener Spieler eigentlich alle "ihre Qualitäten haben, da können wir jeden durchgehen, da werden wir keine großen Ausnahmen finden". Vor allen Dingen gilt das wohl für die zumindest hochveranlagten Offensivspieler von Bayer, die bekanntlich ebenfalls eine durchweg hohe Geschwindigkeit mitbringen.

Werners zentrale Punkte

Ob Moussa Diaby, der offensive Schienenspieler Jeremy Frimpong, ein Karim Bellarabi oder Florian Wirtz, den Werner zugleich als "sehr spielintelligent" bezeichnete und der "losgelöst von seinem Alter Woche für Woche den Unterschied machen kann". In dieser Riege sei es somit "vollkommen egal", wer letztlich für Leverkusen auf dem Platz stehen werde, "alle haben ein gutes Tempo", so der 34-Jährige.

Daher werde es in der Partie am späten Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für Werder vor allem auf zwei Voraussetzungen ankommen: Die richtigen Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, insbesondere in der Konterabsicherung. Und darum, im eigenen Ballbesitz leichte Ballverluste zu vermeiden. "Das sind die zentralen Punkte, unabhängig von den einzelnen Spielern", erklärt Werner.

Friedl, Schmid und Groß fallen aus

Dadurch, dass Bayer allerdings gerade erst am Donnerstag im Europa-League-Achtelfinale gegen Ferencvaros Budapest (2:0) gespielt hat, ist die Besetzung des Gegners aufgrund möglicher Rotationen umso fraglicher. "Da gibt es relativ viele Möglichkeiten, weil sie einen breiten Kader haben", sagte der Bremer Cheftrainer - und deshalb bedürfe es bei der Leverkusener Einzelspieleranalyse diesmal auch besonders viel Akribie: "Das ist es etwas mehr Arbeit."

Bei Werder hingegen lassen sich einige Personalfragen insofern schon einfacher beantworten, da drei potenzielle Stammspieler krankheitsbedingt ausfallen werden: Neben Kapitän Marco Friedl auch die Mittelfeldspieler Christian Groß und Romano Schmid. Ebenfalls fehlen werden weiterhin Manuel Mbom und Felix Agu. Mitchell Weiser dürfte wiederum erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder in der Startelf stehen. Werner: "Er ist bei 100 Prozent."